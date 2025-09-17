Склалася така ситуація, що нам деколи певні слова видаються русизмами, хоча насправді такими не є. І словники української мови це доводять.

Чи є в українській мові слово "шустрий", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення репетиторки з мови @repetytorka.anna.

Чи маємо ми слово "шустрий"?

Якщо у вас виникали сумніви щодо слова "шустрий" – українське воно чи російське і чи варто його використовувати, то ми пояснимо. Як раніше розповідали про цікаве слово – "вар'ят".

Слово праслов'янського походження šustrъ(jь), тому присутнє в обох мовах. А отже, українські словники його містять.

Що означає "шустрий"?

Слово можна використати до тварини, людини, птиці та навіть транспортного засобу – який швидко біжить, летить, пливе, їде, здатний щось робити. Якщо кажемо про людину, то про таку, що повна життєвої сили, енергії, здатної швидко рухатися.

Найчастіше "шустрий" кажуть на непосидючу дитину, яка кудись біжить та поспішає.

Це чудове ім'я для домашнього улюбленця – Шустрик.

А якщо не чули у такому варіанті, то точно у котромусь з синонімів до цього слова:

рухливий,

жвавий,

моторний,

спритний,

меткий,

проворний,

прудкий,

верткий,

в'юнкий,

повороткий,

вертливий.

Чи маємо слово "шустрий": дивіться відео

А похідним від "шустрий", є слово – "шуснути", тобто швидко ковзнути чи шмигнути.

Ресурс "Горох" наводить ще одне схоже слово – чустрий. Але ним позначають бадьору, здорову людину – "мій син уже чустрий (тобто – здоровий)".

Це слово часто використовують у художній літературі:

Здивовані дядьки, тітки, хлопці й дівчата бігли назустріч. Попереду вискочила прудконога малеча, шустра й рожевощока (Іван Цюпа);

(Іван Цюпа); Щастя розікрали ті, що були, як змії, спритні, шустрі ( Турчинський Юлій);

( Юлій); З глибини невода вибігали шустрі щуки, кидались на берег, підплигували і з розгону врізувались у стіну сіті (Олекса Десняк).

Тому сміливо використовуйте це цікаве слово та синоніми до нього. Говоріть українською!