Есть ли в украинском языке слово "шустрый", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения репетиторки по языку @repetytorka.anna.

Смотрите также Может вы не в курсе – но вы знаете немецкий язык и говорите на нем каждый день

Есть ли у нас слово "шустрый"?

Если у вас возникали сомнения относительно слова "шустрый" – украинское оно или русское и стоит ли его использовать, то мы объясним. Как ранее рассказывали об интересном слово – "варят".

Слово праславянского происхождения šustrъ(jь), поэтому присутствует в обоих языках. А значит, украинские словари его содержат.

Что означает "шустрый"?

Слово можно использовать к животному, человека, птицы и даже транспортного средства – который быстро бежит, летит, плывет, едет, способен что-то делать. Если говорим о человеке, то о таком, что полна жизненной силы, энергии, способной быстро двигаться.

Чаще всего "шустрый" говорят на непоседливого ребенка, который куда-то бежит и спешит.

Это замечательное имя для домашнего любимца – Шустрик.

А если не слышали в таком варианте, то точно в каком-то из синонимов к этому слову:

рухливий,

жвавий,

моторний,

спритний,

меткий,

проворний,

прудкий,

верткий,

в'юнкий,

повороткий,

вертливий.

Есть ли слово "шустрый": смотрите видео

А производным от "шустрый", является слово – "шуснути", то есть быстро скользнуть или шмыгнуть.

Ресурс "Горох" приводит еще одно похожее слово – чустрий. Но им обозначают бодрого, здорового человека – "мой сын уже чустрий (то есть – здоровый)".

Это слово часто используют в художественной литературе:

Здивовані дядьки, тітки, хлопці й дівчата бігли назустріч. Попереду вискочила прудконога малеча, шустра й рожевощока (Иван Цюпа);

(Иван Цюпа); Щастя розікрали ті, що були, як змії, спритні, шустрі ( Турчинський Юлий);

( Юлий); З глибини невода вибігали шустрі щуки, кидались на берег, підплигували і з розгону врізувались у стіну сіті (Олекса Десняк).

Поэтому смело используйте это интересное слово и синонимы к нему. Говорите на украинском!