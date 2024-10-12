Выбросьте, наконец, этот "творог" из своей речи: в украинском языке такого слова нет

В вашей продуктовой корзине еще немало продуктов-русизмов. Сегодня обратим внимание на молочные продукты и выясним есть ли в нашем языке "творог".

В речи украинцев еще немало слов, которые кажутся привычными, а на самом деле – это русизмы. В рубрике "Говоримо українською!", выяснить есть ли такой продукт у украинцев поможет Оля Багний в своем тиктоке, автор и ведущая программы "Правильно українською" на Радио Трек.

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Если не "творог", то как

Распространенного в употреблении слова "творог" в украинском языке не существует – это русизм!

Украинское определение этого кисломолочного продукта – сыр! К нему часто добавляют определение домашний, кисломолочный или мягкий. Именно с сыром украинцы готовят вареники, ватрушки или жарят сырники.

Сыр – это Продукт из молока различных животных, что готовится путем сбраживания его сычугом или различными молочнокислыми бактериями и отделением сыворотки.

Ну а пищевой продукт, который изготавливают в виде полутвердой или твердой массы, которую получают из сквашивания молока и дальнейшей обработки сгустка называют – твердый сыр!

Именно твердого сыра существует множество сортов и вкусов и именно он так подходит к бутербродам, вина и фруктов.

Это тот продукт, который в русском языке звучит просто как – "сыр".

Есть ли "творог" в родном языке: смотрите видео

Есть еще одно название сыра

У украинцев есть еще одно название сыра – будз или буц. Готовят йог непосредственно в долинах. Традиционный будз готовят из свежевыдоенного молока (овечьего, иногда с добавлением коровьего или коровьего) путем сквашивания ферментом.

Комочки сыра выкладывают на марлю для обтекания. Готовый будз укладывают на полки для высушивания. Свежий будз является скоропортящимся продуктом, поэтому для длительного хранения его подвергают копчению или готовят из него брынзу, перетирая с солью.

Интересно! Сыворотку из будзу ("жентицу") используют для приготовления другого нежного сыра – "вурды". К ней добавляют свежее молоко и варят при 93 градусах, получая комочки сыра.

Смакуем сыр и говорим на украинском! /Иллюстративное фото.