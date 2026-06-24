Не говорите "мусорник": выбросьте не только мусор, но и этот русизм

Под длительным влиянием русского языка мы часто используем как украинские слова, так и русицизмы. Впрочем, следует стремиться избавиться от таких навязанных слов.

Почему не стоит называть мусорное ведро "мусоркой" – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также "Піст" или "пост": что означают эти слова на украинском языке и как правильно их использовать

"Мусорник" или "смітник" – как правильно на украинском?

Многие слова мы употребляем настолько привычно, что даже не задумываемся об их происхождении. Именно поэтому время от времени возникают вопросы: правильно ли говорить "мусорник/мусорница", или все же на украинском будет "смітник"?

Если речь идет о литературном украинском языке, то предпочтение следует отдавать слову "смітник". Именно оно зафиксировано в словарях и литературе.

Малесеньке подвір'я, з трьох боків обведене низькими, обдряпаними будинками.., виглядало радше як огидливий смітник, ніж як подвір'я. (Іван Франко).

"Смітник" образовано от исконно украинского слова "сміття" и означает место или емкость для сбора мусора. А в его основе – праславянское sъmetьje, связанное с *sъmesti "змести" *sъmetti, образованного от основы глагола mesti "мести" и префикса sъ- "з-", который в основе существительного не изменился.

Поэтому в таких привычных предложениях используйте слово "смітник":

Викинь, будь ласка, папір у смітник.

Біля будинку встановили новий смітник.

Смітник уже повний, його треба спорожнити.

В свою очередь, слово "мусорник" происходит от слова "мусор", которое является русицизмом.

Кстати, в зависимости от контекста можно использовать и другие слова:

смітниця;

урна – небольшая емкость для мусора на улице или в помещении;

– небольшая емкость для мусора на улице или в помещении; контейнер для сміття – большой мусорный бак;

– большой мусорный бак; сміттєвий бак – распространенное название большой емкости для отходов.

Сегодня эти контейнеры маркируются по типу отходов, а уличные емкости и урны для офисов и дома превратились в дизайнерские творения.

Мусорник / Pinterest

А если речь идет о месте, то можно заменить на: звалище (сміттєзвалище), вигрібна яма, звал, смітисько.

Поэтому, если хотите говорить на литературном украинском языке, вместо "мусорника" выбирайте "смітник". Говорите на украинском и сортируйте мусор!

Как правильно по-украински – "остановка" или "зупинка"?

Бытовые русизмы дольше всего сохраняются в речи, и их чаще всего не замечают. Например, есть два названия – "остановка" и "зупинка", одно из которых – русизм.

Впрочем, стоит лишь выяснить происхождение слова, и мы распознаем инородное слово.