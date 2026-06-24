Не говорите "мусорник": выбросьте не только мусор, но и этот русизм
Под длительным влиянием русского языка мы часто используем как украинские слова, так и русицизмы. Впрочем, следует стремиться избавиться от таких навязанных слов.
Почему не стоит называть мусорное ведро "мусоркой" – рассказываем со ссылкой на "Горох".
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"Мусорник" или "смітник" – как правильно на украинском?
Многие слова мы употребляем настолько привычно, что даже не задумываемся об их происхождении. Именно поэтому время от времени возникают вопросы: правильно ли говорить "мусорник/мусорница", или все же на украинском будет "смітник"?
Если речь идет о литературном украинском языке, то предпочтение следует отдавать слову "смітник". Именно оно зафиксировано в словарях и литературе.
- Малесеньке подвір'я, з трьох боків обведене низькими, обдряпаними будинками.., виглядало радше як огидливий смітник, ніж як подвір'я. (Іван Франко).
"Смітник" образовано от исконно украинского слова "сміття" и означает место или емкость для сбора мусора. А в его основе – праславянское sъmetьje, связанное с *sъmesti "змести" *sъmetti, образованного от основы глагола mesti "мести" и префикса sъ- "з-", который в основе существительного не изменился.
Поэтому в таких привычных предложениях используйте слово "смітник":
- Викинь, будь ласка, папір у смітник.
- Біля будинку встановили новий смітник.
- Смітник уже повний, його треба спорожнити.
В свою очередь, слово "мусорник" происходит от слова "мусор", которое является русицизмом.
Кстати, в зависимости от контекста можно использовать и другие слова:
- смітниця;
- урна – небольшая емкость для мусора на улице или в помещении;
- контейнер для сміття – большой мусорный бак;
- сміттєвий бак – распространенное название большой емкости для отходов.
Сегодня эти контейнеры маркируются по типу отходов, а уличные емкости и урны для офисов и дома превратились в дизайнерские творения.
Мусорник / Pinterest
А если речь идет о месте, то можно заменить на: звалище (сміттєзвалище), вигрібна яма, звал, смітисько.
Поэтому, если хотите говорить на литературном украинском языке, вместо "мусорника" выбирайте "смітник". Говорите на украинском и сортируйте мусор!
Как правильно по-украински – "остановка" или "зупинка"?
Бытовые русизмы дольше всего сохраняются в речи, и их чаще всего не замечают. Например, есть два названия – "остановка" и "зупинка", одно из которых – русизм.
Впрочем, стоит лишь выяснить происхождение слова, и мы распознаем инородное слово.