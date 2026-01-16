Где ошибка в слове "снегопад": как сказать на украинском

В украинском и русском языке, учитывая общее праславянское происхождение, есть одинаковые и очень похожие слова. Однако и они различаются хотя бы одной буквой и точно – звучанием.

Как на украинском сказать "снегопад", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Горох".

Как на украинском сказать "снегопад"?

За последние несколько недель зимы это слово часто всплывает и в разговорах, и в прогнозах погоды. Но именно оно превратило зимние каникулы в интересный и активный отдых. Но это простое и знакомое слово ошибочно произносят на русский манер – "снегопад".

Однако, украинское произношение этого слова отличается, и правильно оно звучит как – "снігопад": "сніг" + "пад/паде" (как в словах "водопад", "листопад"). И именно "сніг", а не "снег". Именно так фиксируют академические словари и языковеды подчеркивают это.

Что такое снегопад?

Это природное явление, когда из облаков выпадает снег в виде кристалликов льда, соединяющихся в снежинки. Он может быть легким (пороша), сильным или сопровождаться ветром (здесь уже есть отдельные уточняющие названия – метель, метель, метель метелица), а интенсивность зависит от количества осадков за единицу времени, объясняя, почему снежинки бывают разной формы.

А еще можно сказать:

засніжило,

закуріло,

запорошило.

Слово "снегопад" является калькой с русского языка и относится к суржику.

"Учора був сильний снігопад, дороги замело".

"Зимовий снігопад створив казковий пейзаж".

"Снігопад у горах тривав кілька днів".

Итак, если вы хотите писать грамотно и аутентично, всегда используйте "снігопад" – это нормативная и стилистически правильная форма.