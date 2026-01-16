Де помилка у слові "снєгопад": як сказати українською

В українській та російській мові, зважаючи на спільне праслов'янське походження, є однакові та дуже схожі слова. Однак і вони різняться бодай однією літерою і точно – звучанням.

Як українською сказати "снєгопад", розповідає 24 Канал, посилаючись на "Горох".

Дивіться також Сніговий чи сніжний: вчителька пояснила, у чому відмінність між словами

Як українською сказати "снєгопад"?

За останні кілька тижнів зими це слово часто зринає і у розмовах, і у прогнозах погоди. Але саме воно перетворило зимові канікули у цікавий та активний відпочинок. Та це просте і знайоме слово помилково вимовляють на російський штиб – "снєгопад".

Проте, українська вимова цього слова різниться, і правильно воно звучить як – "снігопад": "сніг" + "пад/паде" (як у словах "водоспад", "листопад"). І саме "сніг", а не "снєг". Саме так фіксують академічні словники та наголошують мовознавці.

Що таке снігопад? Це природне явище, коли з хмар випадає сніг у вигляді кристаликів льоду, що з'єднуються в сніжинки. Він може бути легким (пороша), сильним або супроводжуватися вітром (тут уже є окремі уточнювальні назви – хуртовина, заметіль, метелиця), а інтенсивність залежить від кількості опадів за одиницю часу, пояснюючи, чому сніжинки бувають різної форми.

А ще можна сказати:

засніжило,

закуріло,

запорошило.

Слово "снєгопад" є калькою з російської мови й належить до суржику.

"Учора був сильний снігопад, дороги замело".

"Зимовий снігопад створив казковий пейзаж".

"Снігопад у горах тривав кілька днів".

Отже, якщо ви прагнете писати грамотно й автентично, завжди використовуйте "снігопад" – це нормативна й стилістично правильна форма.