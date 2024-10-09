95% учителей считают, что ученики учатся хуже: что называют среди причин
Источник:"Детектор медиа"
Полномасштабное вторжение, сложные условия военного положения повлияли на образовательный процесс. Не только на подходы к обучению, но и на восприятие информации учениками и их успешность.
Ресурс Rakuten Viber совместно со студией онлайн-образования EdEra обнародовали результаты опроса, пишет "Детектор медиа". Темой опроса стало – успешность учеников, выросла или снизилась, узнайте из Образование 24.
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Какие образовательные результаты школьников
Почти тысячи педагогов, в опросе, который был проведен накануне Дня учителя, выразили свое мнение о ситуации с успеваемостью на сегодня.
В рамках опроса учителя высказали собственное мнение относительно того, стали ли ученики учиться хуже в течение последних 3 лет, а также почему так происходит и какие методы могут вернуть успеваемость на достаточный уровень.
По итогам опроса – 95% опрошенных учителей уверены, что учебные результаты учеников ухудшились с февраля 2022 года.
Данные выводы сделаны на основе:
- собственных впечатлениях учителей;
- проведенной с учениками диагностике;
- обсуждениях с другими учителями;
- ухудшении оценок.
Причины снижения успеваемости
Среди основных причин снижения успеваемости выделяют:
- бытовые препятствия (83,8% учителей отметили этот вариант);
- стресс из-за войны (73,7%).
Еще одним вопросом, который беспокоит педагогов – это образовательные потери, которые растут.
На рост образовательных потерь влияет:
- длительное онлайн обучение (57,6% опрошенных);
- непонимание учениками своего будущего (56,4%);
- накопленное отставание со времен ковида (56,4%);
- отсутствие мотивации к обучению у учащихся (53,4%).
Причины образовательных потерь / Инфографика EdEra
Какие действия учителей в устранении образовательных потерь
Для наверстывания образовательных потерь большинство учителей ищут пути преодоления проблемы. Среди самых распространенных – это:
- 90% проводят с учениками дополнительные повторения материала;
- Более 40% учителей:
- дают ученикам дополнительные задания или литературу для самостоятельного восполнения образовательных потерь;
- консультируют родителей по восполнению образовательных потерь вне школы;
- предлагают ученикам дополнительные занятия.
3. Треть педагогов (29%) организовывает внеклассные мероприятия.
4. Почти 3% педагогов не используют никаких методов для восполнения образовательных потерь.
Наверстывание образовательных потерь / Инфографика EdEra
Кто ответственен за образовательные потери
Относительно ответственности за наверстывание образовательных потерь учеников, то имеем следующие показатели:
- 74%, подавляющее большинство опрошенных педагогов, что ее несут сами ученики.
- 72% опрошенных педагогов отметили роль родителей в восполнении образовательных потерь.
- 69% педагогов считают, что они сами должны отвечать за наверстывание материала с учениками.
Кроме того, в перечень тех, кто должен помогать в процессе наверстывания, педагоги включили МОН, администрации школ и местные власти.