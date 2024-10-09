95% учителей считают, что ученики учатся хуже: что называют среди причин

Полномасштабное вторжение, сложные условия военного положения повлияли на образовательный процесс. Не только на подходы к обучению, но и на восприятие информации учениками и их успешность.

Ресурс Rakuten Viber совместно со студией онлайн-образования EdEra обнародовали результаты опроса, пишет "Детектор медиа". Темой опроса стало – успешность учеников, выросла или снизилась, узнайте из Образование 24.

Смотрите также МОН опубликовало новые учебные программы для 5–7 классов НУШ

Какие образовательные результаты школьников

Почти тысячи педагогов, в опросе, который был проведен накануне Дня учителя, выразили свое мнение о ситуации с успеваемостью на сегодня.

В рамках опроса учителя высказали собственное мнение относительно того, стали ли ученики учиться хуже в течение последних 3 лет, а также почему так происходит и какие методы могут вернуть успеваемость на достаточный уровень.

По итогам опроса – 95% опрошенных учителей уверены, что учебные результаты учеников ухудшились с февраля 2022 года.

Данные выводы сделаны на основе:

собственных впечатлениях учителей;

проведенной с учениками диагностике;

обсуждениях с другими учителями;

ухудшении оценок.

Причины снижения успеваемости

Среди основных причин снижения успеваемости выделяют:

бытовые препятствия (83,8% учителей отметили этот вариант); стресс из-за войны (73,7%).

Еще одним вопросом, который беспокоит педагогов – это образовательные потери, которые растут.

На рост образовательных потерь влияет:

длительное онлайн обучение (57,6% опрошенных);

непонимание учениками своего будущего (56,4%);

накопленное отставание со времен ковида (56,4%);

отсутствие мотивации к обучению у учащихся (53,4%).

Причины образовательных потерь / Инфографика EdEra

Какие действия учителей в устранении образовательных потерь

Для наверстывания образовательных потерь большинство учителей ищут пути преодоления проблемы. Среди самых распространенных – это:

90% проводят с учениками дополнительные повторения материала; Более 40% учителей:

дают ученикам дополнительные задания или литературу для самостоятельного восполнения образовательных потерь;

консультируют родителей по восполнению образовательных потерь вне школы;

предлагают ученикам дополнительные занятия.

3. Треть педагогов (29%) организовывает внеклассные мероприятия.

4. Почти 3% педагогов не используют никаких методов для восполнения образовательных потерь.

Наверстывание образовательных потерь / Инфографика EdEra

Кто ответственен за образовательные потери

Относительно ответственности за наверстывание образовательных потерь учеников, то имеем следующие показатели:

74%, подавляющее большинство опрошенных педагогов, что ее несут сами ученики.

72% опрошенных педагогов отметили роль родителей в восполнении образовательных потерь.

69% педагогов считают, что они сами должны отвечать за наверстывание материала с учениками.

Кроме того, в перечень тех, кто должен помогать в процессе наверстывания, педагоги включили МОН, администрации школ и местные власти.