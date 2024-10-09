Ресурс Rakuten Viber спільно зі студією онлайн-освіти EdEra оприлюднили результати опитування, пише "Детектор медіа". Темою опитування стало – успішність учнів, зросла чи знизилась, дізнайтеся з Освіта 24.
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Які освітні результати школярів
Майже тисячі педагогів, в опитуванні, що було проведено напередодні Дня вчителя, висловили свою думку про ситуацію з успішністю на сьогодні.
У межах опитування вчителі висловили власну думку щодо того, чи стали учні навчатися гірше протягом останніх 3 років, а також чому так відбувається та які методи можуть повернути успішність на достатній рівень.
За підсумками опитування – 95% опитаних учителів впевнені, що навчальні результати учнів погіршилися з лютого 2022 року.
Дані висновки зроблені на основі:
- власних враженнях вчителів;
- проведеній з учнями діагностиці;
- обговореннях з іншими вчителями;
- погіршенні оцінок.
Причини зниження успішності
Серед основних причин зниження успішності виокремлюють:
- побутові перешкоди (83,8% вчителів відмітили цей варіант);
- стрес через війну (73,7%).
Ще одним питанням, яке турбує педагогів – це освітні втрати, які зростають.
На зростання освітніх втрат впливає:
- тривале онлайн навчання (57,6% опитаних);
- нерозуміння учнями свого майбутнього (56,4%);
- накопичене відставання з часів ковіду (56,4%);
- відсутність мотивації до навчання в учнів (53,4%).
Причини освітніх втрат / Інфографіка EdEra
Які дії вчителів в усуненні освітніх втрат
Для надолуження освітніх втрат більшість учителів шукають шляхи подолання проблеми. Серед найпоширеніших – це:
- 90% проводять з учнями додаткові повторення матеріалу;
- Понад 40% учителів:
- дають учням додаткові завдання або літературу для самостійного надолуження освітніх втрат;
- консультують батьків щодо надолуження освітніх втрат поза школою;
- пропонують учням додаткові заняття.
3. Третина педагогів (29%) організовує позакласні заходи.
4. Майже 3% освітян не використовують ніяких методів для надолуження освітніх втрат.
Надолуження освітніх втрат / Інфографіка EdEra
Хто відповідальний за освітні втрати
Щодо відповідальності за надолуження освітніх втрат учнів, то маємо наступні показники:
- 74%, переважна більшість опитаних освітян, що її несуть самі учні.
- 72% опитаних педагогів відзначили роль батьків у надолуженні освітніх втрат.
- 69% освітян вважають, що вони самі мають відповідати за надолуження матеріалу з учнями.
Окрім того, до переліку тих, хто має допомагати в процесі надолуження, освітяни включили МОН, адміністрації шкіл та місцеву владу.