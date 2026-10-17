Почему собаки "брешуть", если они не умеют говорить: откуда произошло это выражение

Может ли собака "брехати", если не умеет говорить? Оказывается, украинский язык таит в себе немало неожиданностей, и это – одна из них. Привычное нам слово имеет значение, которое легко упустить, если воспринимать его только буквально.

Почему в украинском языке собаки "брешут" и о всех значениях слова "брехать" мы рассказываем со ссылкой на статью филолога Александры Росляковой.

Почему собаки – "брешут"?

Казалось бы, все просто: люди лгут, а собаки лают. Но украинский язык не всегда укладывается в наши привычные представления.

В украинском языке слово "брехати" имеет два значения:

Говорить неправду . Например: "Не бреши мені, скажи все як є".

Ляять, издавать характерные звуки. Например: "За парканом брехали собаки".

Интересно, что оба значения слова "брехати" зафиксированы и в словаре Бориса Гринченко. Так что это давняя особенность украинского языка, а не случайная языковая прихоть.

Все началось с звукоподражания – попытки передать звуки окружающего мира с помощью речи. Древние слова, связанные с криком, шумом или лаем, со временем могли приобретать другие значения. Именно так объясняют происхождение глагола "брехать": этимологи связывают его с праславянским словом, означавшим "ругать, кашлять".

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И именно это, прямое значение, часто можно встретить как в литературе прошлых веков, так и в современной:

Позаду ячали голоси, брехав пес. (Юрій Мушкетик).

Дорогою їхали парубки на конях .. Їм настрічу вибігали собаки, гналися за кіньми й брехали. (Богдан. Лепкий).

На селі було тихо. Тільки десь на далекому кутку сонно брехав собака. (Олесь Донченко).

Собаки брехали, аж вили, неначе за поли когось водили. (Іван Нечуй-Левицький).

[Старшина:] Нехай собі чешуть язики! Собака бреше, а вітер несе. (Іван Карпенко-Карий).

Таким образом, в пословице"Собака бреше, а вітер несе" слово употреблено буквально: собака лает, а ветер разносит звук. В переносном смысле выражение относится уже к человеческим словам и сплетням.

Почему "брехати" относится и к собакам: смотрите видео

В каких пословицах и поговорках "собака бреше"?

Со временем значение "собака лает", то есть лает в пословицах и поговорках, изменилось на переносное. В этом значении выражение относится уже к человеческим словам и сплетням, к человеческому обману. И наше устное народное творчество сохранило немало таких примеров:

"Собака бреше, а вітер несе" – чьи-то слова, ругань или болтовня не имеют особого значения и проходят бесследно. Это выражение употребляют и тогда, когда не стоит обращать внимания на чужие сплетни.

– чьи-то слова, ругань или болтовня не имеют особого значения и проходят бесследно. Это выражение употребляют и тогда, когда не стоит обращать внимания на чужие сплетни. "Собака бреше, а вітер віє"" – вариант пословицы о том, что шум и слова не обязательно влекут за собой последствия.

– вариант пословицы о том, что шум и слова не обязательно влекут за собой последствия. "Собака бреше, а кінь іде" – кто-то шумит, критикует или пытается помешать, а другой спокойно занимается своим делом.

кто-то шумит, критикует или пытается помешать, а другой спокойно занимается своим делом. "Собака бреше, а караван іде" – распространенный вариант выражения о том, что человек продолжает свое дело, несмотря на критику и препятствия. Его часто употребляют в современной речи, хотя у него есть международные аналоги.

– распространенный вариант выражения о том, что человек продолжает свое дело, несмотря на критику и препятствия. Его часто употребляют в современной речи, хотя у него есть международные аналоги. "Бреше, як собака" – о человеке, который много и беззастенчиво лжет. Такое выражение зафиксировано в словаре Бориса Гринченко.

о человеке, который много и беззастенчиво лжет. Такое выражение зафиксировано в словаре Бориса Гринченко. "Ляять на луну" – без причины лаять, когда речь идет о собаке. Например : "Пес залаял на луну и снова замолчал".

без причины лаять, когда речь идет о собаке. Например "На місяць брехати" – напрасно тратить силы на то, на что невозможно повлиять; это скорее образный вариант, а не обязательно устоявшийся фразеологизм.

напрасно тратить силы на то, на что невозможно повлиять; это скорее образный вариант, а не обязательно устоявшийся фразеологизм. "Вільно собаці і на владику брехати" – наглости столько, что она может с кем угодно ссориться.

– наглости столько, что она может с кем угодно ссориться. "Брехати – не ціпом махати" – шутливое выражение о том, что болтать гораздо легче, чем выполнять тяжелую работу.

Интересно! Подобная ситуация, когда явление приобрело переносное значение, наблюдается в выражении "крокодиловы слёзы". Ведь крокодилы действительно плачут, а вот выражение – совсем не о сочувствии.

Есть ещё один интересный момент со словом "брехати". Фраза "Ты – брешеш!" правильная, но выдается грубой, поэтому довольно часто собеседника поправляют: "Собака бреше, а люди – обманюють".

Благодаря таким языковым нюансам привычные слова открываются с неожиданной стороны. Поэтому в следующий раз, услышав, что собака – лает, не спешите поправлять собеседника – возможно, он знает украинский язык немного глубже, чем кажется.