Поздравления к празднику Собора Пресвятой Богородицы и днем ангела Марии: открытки и пожелания

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы. Этот праздник чтит Матерь Божью, а также всех, кто носит имя Мария.

Как поздравить с праздником Собора Богородицы?

Сразу после Рождества Христова, верующие празднуют еще один большой христианский праздник – Собор Пресвятой Богородицы, 26 декабря. В этот день почитают Богородицу, как Мать Спасителя. В этот день христиане молятся Богородице и просят ее заступничества.

Название же праздника "Собор" означает, что в этот день прославляют не только Богородицу, но и тех, кто был ближайшим к событию рождения Христа: святого Иосифа Обручника, царя Давида – предка Иисуса, святого Иакова, брата Господня.

А еще, слово "Собор" объединяет все праздники связанные с Богородицей и событием Рождества Христова. Этот день можно считать и Днемнем ангела всех, кто называется Мария.

Дорогая Мария, поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда бережет тебя, дарит здоровье, мир и счастливые мгновения. Пусть твоя жизнь будет светлой, как имя, означающее благодать. Пусть любовь и добро сопровождают тебя каждый день.

С праздником Собора Пресвятой Богородицы! Пусть Ее материнская любовь и покровительство всегда охраняют ваш дом, дарят мир, здоровье и духовную силу.

Мария, пусть Ангел твой нежно летает,

От беды и печали тебя защищает.

Пусть будет радость в каждом дне,

А счастье и мир – всегда при тебе.

Поздравляю с праздником Собора Богородицы! Пусть Пречистая Мать бережет вас от невзгод, а в сердце всегда царит вера и надежда. Пусть Ее молитвы и благословения сопровождают вас в каждом дне, даруя свет и покой.

Мария, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, даруя спокойствие и уверенность в каждом шаге. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, добром и любовью, а все мечты сбываются.

Марія-Мати нас веде,

Її молитва не мине.

Хай буде щастя й благодать,

А серце вміє світло дарувать.

Пречиста Мати нас благословляє,

Її молитва завжди охороняє.

Хай буде спокій у вашій родині,

А світло любові – у кожній людині.



Поздравляю с праздником Собора Богородицы! Пусть Пречистая Мать дарит вам здоровье, силу духа и счастливые дни. Пусть Ее любовь согревает ваши сердца, а каждый день будет наполнен добром и светом.

Эти поздравления вы можете отправить всем или конкретно Мариям. 26 декабря – это день благодарности Богородице и всем, кто был рядом с Христом в момент Его рождения. Он напоминает нам о силе веры, смирения и материнской любви, ставших основой великой тайны Рождества.