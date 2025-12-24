Как здороваться на Рождество рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Марии Словолюб.

Как правильно здороваться на Рождество?

В рождественский период украинцы традиционно здороваются не привычным "Добрый день!", а словами "Христос родился!". Но в литературе, колядках и публичном пространстве – на телевидении и в прессе, можно встретить еще несколько вариантов. А потому возникает спор, какая из форм является правильной, не закрались ли здесь ошибки или русинизмы.

Как отмечают в ПЦУ, в период от Рождества Христова и до Сретения приветствие звучит так:

"Христос народився"

"Христос рождається"

"Христос ся рождає"

Все три варианта являются правильными, они имеют глубокие корни в народной и церковной традиции

Существует и традиционный ответ:

"Славімо Його!"

"Славіте Його!"

В народных колядках часто звучит: "Христос ся рождає – Славімо Його" эта формула была распространена в Галичине и на Закарпатье. Иван Франко в своих этнографических записях вспоминает, что колядники начинали пение именно с этого приветствия.

Форма "Христос ся рождає" – это староукраинский вариант, который сохранился в колядках и народных обычаях. Он не является ошибочным, но в современном литературном языке считается архаичным.

Языковеды объясняют: слово "рождається" происходит от старославянского "рождати" ("рожать"), тогда как "народився" – современная украинская форма.

В современных произведениях и публицистике чаще встречается форма "Христос родился!", которая соответствует нормам литературного языка.

Так здороваться начинают уже в Сочельник, когда садятся за ужин и ходят первые колядники. Хотя есть версии, что в вечер Рождества лучше использовать несовершенную форму – "Христос рождается". А на следующий день уже – "Христос родился".

Однако, помним, что все формы правильные, выбрать можно любую. Главное, чтобы поздравление с Рождеством было искренним.

Христос рождается! – Восславим Его!