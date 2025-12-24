Як вітатися на Різдво розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

Дивіться також Ніколи не кажіть Сочельник: як називати святу вечерю українською

Як правильно вітатися на Різдво?

У різдвяний період українці традиційно вітаються не звичним "Добрий день!", а словами "Христос народився!". Але в літературі, колядках та публічному просторі – на телебаченні та в пресі, можна зустріти ще кілька варіантів. А тому виникає суперечка, яка з форм є правильною, чи не закралися тут помилки або росіянізми.

Як зазначають у ПЦУ, у період від Різдва Христового і до Стрітення вітання звучить так:

"Христос народився"

"Христос рождається"

"Христос ся рождає"

Усі три варіанти є правильними, вони мають глибоке коріння в народній і церковній традиції

Існує і традиційна відповідь:

"Славімо Його!"

"Славіте Його!"

У народних колядках часто звучить: "Христос ся рождає – Славімо Його" ця формула була поширена в Галичині й на Закарпатті. Іван Франко у своїх етнографічних записах згадує, що колядники починали спів саме з цього вітання.

Форма "Христос ся рождає" – це староукраїнський варіант, який зберігся у колядках і народних звичаях. Він не є помилковим, але в сучасній літературній мові вважається архаїчним.

Мовознавці пояснюють: слово "рождається» походить від старослов’янського "рождати" ("народжувати"), тоді як "народився" – сучасна українська форма.

У сучасних творах і публіцистиці частіше зустрічається форма "Христос народився!", яка відповідає нормам літературної мови.

Як вітатися на Різдво: дивіться відео

Так вітатися починають уже у Святвечір, коли сідають за вечерю та ходять перші колядники. Хоча є версії, що у надвечір'я Різдва краще використовувати недоконану форму – "Христос рождається". А наступного дня уже – "Христос народився".

Однак, пам'ятаймо, що усі форми правильні, обрати можна будь-яку. Головне, щоб вітання з Різдвом було щирим.

Христос рождається! – Славімо Його!