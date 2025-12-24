Привітання та листівки до Різдва пропонує 24 Канал, користуючись ресурсом Pinterest.

Як привітати з Різдвом найближчих?

25 грудня християнський світ відзначає одне з найбільших свят – Різдво Христове. Це свято – одне з найсвітліших і найочікуваніших свят у році. Воно приходить до нас із запахом куті й пампухів, зі співом колядок і теплом родинного кола. У цей час особливо важливими стають слова – вони здатні зігріти серце, подарувати відчуття єдності та нагадати про духовну основу свята.

Привітання з Різдвом – це не лише формальність, а й спосіб передати любов, вдячність і надію. Вони звучать у прозі й у віршах, у колядках і побажаннях, у листівках і сучасних повідомленнях у соцмережах. Саме тому варто замислитися над тим, які слова ми обираємо, адже кожне привітання стає маленьким світлом, що додає радості й віри у диво.

Листівка до Різдва / Pinterest

***

З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панує мир, любов і злагода. Хай це свято принесе у серця радість, тепло та віру в чудеса.

Листівка до Різдва / Pinterest

***

Зірка на небі світло несе,

Хай у ваш дім добробут прийде.

Хай колядки звучать і дзвенять,

Щастя вам щиро хочу бажать.

Листівка до Різдва / Pinterest

***

Щасливого Різдва! Хай цей світлий день наповнить ваше життя гармонією та затишком. Нехай родинний стіл об’єднає найрідніших людей, а серця зігріються теплом та любов’ю!

Листівка до Різдва / Pinterest

***

Христос народився, радійте усі!

Достаток хай буде у вашій сім’ї.

Хай щастя і мир завжди поруч ідуть,

А колядки веселі у хаті живуть.

Листівка до Різдва / Pinterest

***

З Різдвом Христовим! Хай у вашому домі завжди панує світло, у серці – віра, а в житті – добробут і щастя. Хай це свято подарує вам нові сили, натхнення й здійснення найзаповітніших мрій. Радості й тепла у кожному дні!

Листівка до Різдва / Pinterest

***

Хай коляда весела лине,

Добро у серці хай не згине.

З Різдвом Христовим вас вітаю,

Любові й щастя вам бажаю!

Листівка до Різдва / Pinterest

24 Канал вітає усіх українців з Різдвом – миру, достатку, родинного тепла, щирої радості у серцях, світла надії у кожному дні та Божої благодаті, що супроводжує вас на життєвих дорогах. Хай це свято принесе спокій у домівки, єдність у родини й віру у краще майбутнє для всієї України.