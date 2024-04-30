Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, как не ошибиться в обычном приветствии. И уточнил, можно ли здороваться словами “Доброго дня!”.

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"Добрый день" или "Доброго дня": как правильно здороваться

Авраменко отметил: здороваясь утром, надо использовать родительный падеж (чего?) – "Доброго ранку!". А днем и вечером – именительный (что?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!" (укр.).

Спросите: "А почему не "Доброго дня?". – Ответ прост: "Такая языковая традиция!,

– акцентировал языковед.

И посоветовал вспомнить слова колядки, которая достигает древности:

"Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився!". А не "Доброго вечора, пане господарю!",

– уточнил педагог.

Он также отметил, что украинцы могут употреблять выражение "Доброї доби!". Но не стоит – это языковой изврат.



Как правильно здороваться / скриншот видео

Обратите внимание! Ранее в нашей антисуржиковой подборке мы рассказывали подробнее, какие слова надо забыть, если вы здороваетесь с другими людьми. А также уточнили, какие языковые извращения не употреблять, если прощаетесь. Об этом вы можете узнать по ссылке.