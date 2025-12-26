Кому посвящен праздник, а также слова поздравления и открытки к этому дню предлагает 24 Канал, пользуясь открытками Pinterest.
Как поздравить с праздником Собора Богородицы?
Сразу после Рождества Христова, верующие празднуют еще один большой христианский праздник – Собор Пресвятой Богородицы, 26 декабря. В этот день почитают Богородицу, как Мать Спасителя. В этот день христиане молятся Богородице и просят ее заступничества.
Название же праздника "Собор" означает, что в этот день прославляют не только Богородицу, но и тех, кто был ближайшим к событию рождения Христа: святого Иосифа Обручника, царя Давида – предка Иисуса, святого Иакова, брата Господня.
А еще, слово "Собор" объединяет все праздники связанные с Богородицей и событием Рождества Христова. Этот день можно считать и Днемнем ангела всех, кто называется Мария.
Открытка к празднику Собора Пресвятой Богородицы / Pinterest
***
Дорогая Мария, поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда бережет тебя, дарит здоровье, мир и счастливые мгновения. Пусть твоя жизнь будет светлой, как имя, означающее благодать. Пусть любовь и добро сопровождают тебя каждый день.
Открытка с Днем ангела Марии / Pinterest
***
С праздником Собора Пресвятой Богородицы! Пусть Ее материнская любовь и покровительство всегда охраняют ваш дом, дарят мир, здоровье и духовную силу.
Открытка к празднику Собора Пресвятой Богородицы / Pinterest
***
Мария, пусть Ангел твой нежно летает,
От беды и печали тебя защищает.
Пусть будет радость в каждом дне,
А счастье и мир – всегда при тебе.
Открытка с Днем ангела Марии / открытка с Днем ангела Марии / Pinterest
***
Поздравляю с праздником Собора Богородицы! Пусть Пречистая Мать бережет вас от невзгод, а в сердце всегда царит вера и надежда. Пусть Ее молитвы и благословения сопровождают вас в каждом дне, даруя свет и покой.
Открытка к празднику Собора Пресвятой Богородицы / Pinterest
***
Мария, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, даруя спокойствие и уверенность в каждом шаге. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, добром и любовью, а все мечты сбываются.
Открытка с Днем ангела Марии / открытка с Днем ангела Марии / Pinterest
***
Марія-Мати нас веде,
Її молитва не мине.
Хай буде щастя й благодать,
А серце вміє світло дарувать.
Открытка к празднику Собора Пресвятой Богородицы / Pinterest
***
Пречиста Мати нас благословляє,
Її молитва завжди охороняє.
Хай буде спокій у вашій родині,
А світло любові – у кожній людині.
Открытка к празднику Собора Пресвятой Богородицы / Pinterest
***
Поздравляю с праздником Собора Богородицы! Пусть Пречистая Мать дарит вам здоровье, силу духа и счастливые дни. Пусть Ее любовь согревает ваши сердца, а каждый день будет наполнен добром и светом.
Открытка с Днем ангела Марии / Pinterest
Эти поздравления вы можете отправить всем или конкретно Мариям. 26 декабря – это день благодарности Богородице и всем, кто был рядом с Христом в момент Его рождения. Он напоминает нам о силе веры, смирения и материнской любви, ставших основой великой тайны Рождества.