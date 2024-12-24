Не Сочельник: как правильно на украинском рассказать о Святвечоре и Рождестве
Украинцы 25 декабря празднуют Рождество Христово. А накануне вечером семьями собираются на праздничный ужин.
Это время всегда окутано праздничной магией и семейным теплом и содержит немало аутентичных традиций. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" вам о них расскажет.
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Как правильно на украинском рассказывать о Сочельнике и Рождестве
У девяносто первой подборке подскажем, в частности, как правильно на украинском рассказать о праздновании Сочельника и Рождества и праздничные традиции. Чтобы вы рассказывали о них грамотно.
Так, украинцы празднуют, празнують Різдво или Рождество и Святий вечір или Святвечір. В это светлое время "вітають, поздоровляють" родных и близких.
- Сочельник – Святий вечір, Святвечір;
Обратите внимание! Украинцы 24 декабря празднуют не "Сочельник", а "Святий вечер или Святвечір". Главным блюдом на столе в канун Рождества является кутя, а не сочиво, как у русских.
- Раждєство – Різдво, Рождество;
- празнік – свято, празник;
- празновать – святкувати, празнувати, празникувати;
- поздоровляти, вітати;
Как правильно на украинском рассказать о Рождестве / Shutterstock
Как только первая звезда взойдет на небе, на Святой вечер семья садится к столу: молится и благодарит Бога за еще один прожитый год. И просит, чтобы следующий был в мире, радости, здоровья и безопасности для всей семьи.
- год – рік;
- безопасний - безпечний;
- звєзда – звізда – зірка;
Интересно! В украинском языке есть слово "звІзда". Это фолькорное или диалектное название зари.
На столе уже красуются 12 постных блюд. В углу дома, неподалеку икон, разместить один из символов Рождества – дидух – сноп из пшеницы или ржи, украшенный высушенными цветами. Он символизирует благосостояние. Его в дом вносит хозяин.
Украинский воин держит дидуха / Общественное
- благополуччя – добробут;
- угол – кут;
- хазяїн, господар, ґазда;
Интересно! Современные языковеды советуют употреблять слово "господар", а не "хозяин".
Праздничный ужин должен проходить в дружеской атмосфере. За стол надо садиться в чистой одежде светлых оттенков. Строго запрещено ругаться, сквернословить. В это время надо забыть об обидах и заботах.
- ужин – вечеря;
- материтися – лихословити, лаятися ;
- дружеска – дружня;
- одежда – одяг;
- хлопоти – турботи;
Во время святого ужина в дом приходят колядники. Красивыми колядками и поздравлениями напоминают, что Бог родился и завтра – святое Рождество. Христос рождается!