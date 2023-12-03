С 2024 года отдельные студенты колледжей и вузов Украины смогут получать социальные стипендии. Речь идет о лицах, находившихся в российском плену, заключенных или лишенных свободы любым другим способом из-за агрессии России против Украины.

Право на выплаты получат также их дети. Такие изменения согласовало правительство.

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Кто из студентов сможет получать социальную стипендию с 2024 года

В Минсоцполитики сообщили: чтобы получить стипендию, студенты должны подать выписку из Единого реестра лиц, в котором указано, что они были лишены свободы во время полномасштабной войны в Украине. Детям таких лиц необходимо также получить выписку или копию решения об установлении этого факта.

Также Кабмин упростил список документов, которые нужно предоставлять, чтобы получить стипендию для детей участников боевых действий. Оптимизировали и процедуры получения пособия для лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью и лиц, не имеющих права на пенсию.

Участники боевых действий и их дети для того, чтобы оформить соцстипендии, должны предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если у них нет оформленного удостоверения УБД.

Если бумажные документы утрачены, социальную помощь назначают на основе сканированной копии выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью. Такое решение было принято из-за того, что во время военного положения часто теряются бумажные документы, необходимые для назначения соцпомощи.

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