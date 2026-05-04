На Черниговщине в этом учебном году работает 323 школы. Образование в них получают 82,5 тысячи учеников.

Однако в течение последних 30 лет количество школ в области уменьшилось почти втрое, а количество учеников – наполовину. Об этом информирует Главное управление статистики в Черниговской области.

Смотрите также Школьники с ВОТ будут подтверждать результаты обучения по-новому

Насколько уменьшилось количество школ на Черниговщине?

Согласно статистическим данным, в 1995/1996 учебном году в области была 891 школа. Однако с этого времени соответствующее количество таких учебных заведений стало уменьшаться.

К примеру, в 2005/2006 учебном году на Черниговщине работали 778 школ, а в 2010/2011 – уже 674. В 2015/2016 это количество уменьшилось до 590 школ, а в 2020/2021 – до 472.

Интересно Кабмин Украины выделил еще почти 5 миллиардов гривен на школьные укрытия.

Параллельно с сокращением школ в Черниговской области также уменьшается количество тех, кто в них учится. Так, в 1995/1996 учебном году в регионе школы посещали 177,1 тысячи учеников. В дальнейшем на протяжении 30 лет это количество уменьшилось.

К примеру, в 2005/2006 учебном году на Черниговщине зафиксировали 128,8 тысячи учеников, в 2010/2011 – 97,6 тысячи. В 2015/2016 учебном году это количество уже сократилось до 91,8 тысячи школьников, а в 2020/2021 – до 97,2 тысячи.

Обратите внимание! В Украине продолжается модернизация сети вузов. Университеты после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций.

Сокращается в области и количество учителей. В 1995/1996 учебном году на Черниговщине преподавали 18,1 тысячи педагогов, а в 2025/2026 году – уже 9,25 тысячи, уточняет Общественное.

Смотрите также В школах будут новые правила доступа на территорию: кто их создаст

Где с 1 сентября закрывают десятки учебных заведений?

В Херсоне с нового учебного года временно закрывают несколько десятков учебных заведений. Речь идет о садиках, школах, учреждениях внешкольного образования. Документ, подписанный председателем Херсонской городской военной администрации Ярославом Шанько, обнародовали на сайте горсовета.

Всего насчитали 71 учебное заведение, а де-факто количество уникальных заведений несколько меньше из-за дублирования в различных приложениях. Сколько учеников и педагогов там учились и работали, не указали. До полномасштабной войны в Херсоне работали более 70 детсадов, более 60 школ и 12 учреждений внешкольного образования.