"Вузы будут доказывать ценность": в МОН заявили о сокращении количества студентов

В ближайшие годы количество студентов в Украине постепенно будет сокращаться. Влиять на это будут демографические факторы, миграция и последствия войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. Стоит учитывать то, сколько детей родилось 17 лет назад.

Смотрите также Стоимость высшего образования будет расти: на каких специальностях повысят цены и когда

Почему будет сокращаться количество студентов?

Чиновник отметил, что мы уже давно находимся в нисходящей тенденции рождаемости, поэтому и поступающих меньше.

Университетам уже сейчас надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти. К сожалению, некоторые до сих пор думают, что у них снова будет предложение в миллион поступающих,

– акцентировал Трофименко.

И добавил, что 11 – 15 тысяч, как информировали ранее, может быть только в 2029 году, ведь тогда будут выпускники пилота старшей профильной школы, а другие перейдут в 12 класс.

Но конкуренция за поступающего будет расти. И это означает, что система уже не сможет держаться на привычке, на вывеске или на историческом бренде. Университету придется ежедневно доказывать свою ценность для студента и абитуриента,

– заявил заместитель главы МОН.

К слову, летом 2025 правительство разрешило ребятам в возрасте 18 – 22 года выезжать за границу. Министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что в студенческой среде не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения, отмечал LB.

Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Будут ли набирать вузы достаточно студентов?

Чиновник при этом уточнил, что вполне реальным может быть сценарий, когда часть вузов не сможет набирать полноценные группы студентов. Поэтому и продолжается модернизация сети, рассматривают новые модели управления, более сильные наблюдательные советы, укрупнения.

Параллельно будет расти сегмент образования взрослых, коротких программ, переквалификации, работы с ветеранами, людьми, которые меняют профессию. Университет будущего – это уже не место только для 17-летнего абитуриента, надо формировать предложение для взрослых, формировать культуру обучения в течение жизни,

– считает Трофименко.

И добавил, что Украина может частично компенсировать демографическое сокращение благодаря иностранным студентам.

Иностранные студенты важны для интернационализации, для доходов университетов, для присутствия Украины в глобальном образовательном пространстве. Все возможности – в руках самих ЗВО,

– заверил чиновник.

И заявил, что система украинских ЗВО через 10 лет должна быть более компактной, специализированной, конкурентной.

Смотрите также БЗВП не будет: в вузах и колледжах вводят новую обязательную дисциплину

Какие изменения происходят в высшем образовании?