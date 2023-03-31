Как учителю сделать каждый урок мега эффективным: необычные советы

Из-за воздушных тревог учитель не всегда знает, на какое количество времени рассчитывать. Однако количество всегда можно компенсировать качеством. Как каждый урок сделать более эффективным, чем обычно - читайте советы в статье.

Иногда для большей эффективности требуются не совсем обычные методики проведения урока. В частности, можно использовать для помощи видео, ассистента или одного из учеников.

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Как сделать каждый урок мега эффективным

Метод "киберучитель"

Методика предполагает разделение класса на половину. Пока одна просматривает видео по теории, вторая половина класса в это время получает практические занятия.

Кроме того, к каждому видео можно сделать задачу – отправить по электронной почте или в Google Classroom. Так педагог отследит прогресс каждого ученика. Конечно, учитель может просто взять теоретические видео, но тогда теряется эмоциональная связь с учениками, они не будут испытывать личное отношение и присутствие учителя.

Все эти шаги позволяют учителю сосредоточиться на инструкциях в малых группах, поскольку он тратит меньше времени на задание остальных детей. То есть в итоге вы еще и сэкономите время.

Ассистент в помощь

На занятиях обычно есть те ученики, которые быстро делают необходимое и начинают шутить от скуки или отвлекаться от учебы, а также пропустившие ключевую деталь и нуждающиеся в том, чтобы им повторили и разъяснили.

В таком случае учителю гораздо проще, если он работает в паре с ассистентом. В этих случаях учитель является ведущим, а его помощник будет незаметно помогать ученикам, консультировать и собирать данные.

Можно также попробовать подход совместного преподавания, но без ассистента. Через образовательные видео, которые ученики просматривают в классе, можно излагать тему. А учитель на уроке ведет себя как ассистент: помогает индивидуально, решает технические проблемы, раздает материалы и т.д.



Учитель на уроке / Фото Pexels

Это позволяет детям гораздо эффективнее усваивать тему в том темпе, когда им легче. Идущие медленно и имеющие немало вопросов и проблем могут получить достаточное внимание учителя-ассистента, не отвлекая остальных учеников. Чтобы проверка таких работ не стала дополнительной обузой для учителя, "скорым" ученикам после завершения задач следует поручить обменяться работами и проверить их.

Метод "отвечающий"

Учитель на уроке затрудняется выделить отдельное время на дополнительные вопросы и ответы. К тому же далеко не все ученики отважятся их поставить – есть стеснительные дети, которые боятся показаться невеждами. Поэтому иногда американские педагоги ставят в классе отдельный ящик для вопросов, а в конце темы отвечают на них.

Но для того чтобы учителю "клонировать" себя - можно обратиться к сервису SendPulse. Учителя, особенно во время дистанционного обучения, могут установить чат-боты, отвечающие на типичные вопросы. В таком случае к учителю запрос поступает только тогда, когда нет варианта ответа на вопросы ученика.

Те, кто отважится воспользоваться этой идеей, могут выбрать одно из бесплатных программ переработки фото в анимацию или карикатуру. К примеру, ToonMe, ToonArt, Voilà AI Artist, Pixart.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.