Іноді для більшої ефективності потрібні не зовсім звичні методики проведення уроку. Зокрема, можна використовувати для допомоги відео, асистента чи когось з учнів.

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Як зробити кожен урок мега ефективним

Метод "кібервчитель"

Методика передбачає поділ класу на половини. Доки одна переглядає відео з теорії, друга половина класу в цей час отримує практичні заняття.

Крім того, до кожного відео можна зробити завдання – надіслати електронною поштою чи у Google Classroom. Так педагог відстежить прогрес кожного учня. Звісно, вчитель може просто взяти теоретичні відео, але тоді втрачається емоційний зв'язок з учнями, вони не будуть відчувати особисте ставлення та присутність учителя.

Усі ці кроки дозволяють вчителю зосередитися на інструкціях у малих групах, оскільки він витрачає менше часу на завдання решті дітей. Тобто у підсумку ви ще й зекономите час.

Асистент у допомогу

На заняттях зазвичай є ті учні, які швидко роблять необхідне та починають жартувати від нудьги чи відволікатися від навчання, а також ті, хто пропустив ключову деталь і потребують, щоб їм повторили та роз’яснили.

В такому випадку вчителю значно простіше, якщо він працює у парі з асистентом. У цих випадках учитель є провідним, а його помічник непомітно допомагатиме учням, консультуватиме і збиратиме дані.

Можна також спробувати підхід спільного викладання, але без асистента. Через освітні відео, які учні переглядають у класі, можна викладати тему. А вчитель під час уроку поводитися як асистент: допомагає індивідуально, вирішує технічні проблеми, роздає матеріали тощо.



Вчитель на уроці / Фото Pexels

Це дозволяє дітям значно ефективніше засвоювати тему у тому темпі, в якому їм легше. Ті, хто йдуть повільно та мають чимало запитань та проблем, можуть отримати достатню увагу вчителя-асистента, не відволікаючи решту учнів. Аби перевірка таких робіт не стала додатковим тягарем для вчителя, "швидким" учням після завершення завдань слід доручити обмінятися роботами та перевірити їх.

Метод "той, хто відповідає"

Вчителю на уроці важко виділити окремий час на додаткові запитання та відповіді. До того ж далеко не всі учні наважаться їх поставити – є сором’язливі діти, які бояться здатися неуками. Тому інколи американські педагоги ставлять у класі окрему скриньку для запитань, а наприкінці теми – відповідають на них.

Але для того, щоб вчителю "клонувати" себе – можна звернутися до сервісу SendPulse. Вчителі, особливо під час дистанційного навчання, можуть встановити чат-боти, який буде відповідати на типові питання. У такому випадку до вчителя запит надходить лише тоді, якщо немає варіанту відповіді на запитання учня.

Ті, хто наважаться скористатися цією ідеєю, можуть обрати одну з безкоштовних програм переробки фото у анімацію чи карикатуру. Наприклад, ToonMe, ToonArt, Voilà AI Artist, Pixart.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.