Не "совпаденіє" и не "співпадіння": три точных украинских эквивалента

Когда два события происходят одновременно или люди встречаются в самых неожиданных обстоятельствах, в разговоре нередко проскакивает слово "совпадение". Но в украинском языке есть свои точные эквиваленты, которые помогут описать такие ситуации естественно и красиво.

Об украинских словах, которыми стоит заменить "совпадение", рассказываем со ссылкой на "Мова – ДНК нації".

Украинские аналоги слова "совпадение"?

В разговорах часто возникают ситуации, когда два события происходят почти одновременно, люди неожиданно встречаются или обнаруживают, что думали о одном и том же. Такие моменты обычно обозначают одним словом, которое легко узнать в повседневной речи – "совпадение". А еще встречается калькованное "співпадіння". Но есть ли такое слово в украинском языке?

В некоторых современных ресурсах, содержащих словари, можно встретить это слово, но даже без толкования. Однако у нас есть объяснение лингвистов.

Префикс "спів-" в украинском языке обычно указывает на совместное действие или участие нескольких людей в чем-то. Например:

співавтори разом створюють текст,

співрозмовники ведуть розмову,

співучасники беруть участь у певній справі.

Поэтому слово "співпадіння" звучит нелогично: его можно в шутку истолковать как "совместное с кем-то падение". Именно на такую особенность обращала внимание лингвист Александра Сербенская. Об этом объяснении упоминают и в материале языкового проекта "Мова – ДНК нації".

Однако на украинском языке лучше использовать другие слова и выражения. Вот три удачных варианта:

1. Збіг обставин – самый точный эквивалент, когда несколько событий происходят неожиданно или соединяются между собой без предварительного замысла. Например: "Яка несподіванка! Ми зустрілися в іншій країні. Оце так збіг обставин!"

Не говорите "совпадение" / Мова – ДНК нації

2. Щаслива випадковість – так можно назвать неожиданное событие, которое принесло радость, помогло найти нужного человека или открыло новые возможности. Например: "Якби не ця щаслива випадковість, ми, мабуть, ніколи б не познайомилися"

3. Іронія долі. Это выражение уместно, когда обстоятельства складываются неожиданно, иногда даже парадоксально, и результат оказывается совсем не таким, как можно было предвидеть. Например: "Він роками уникав зустрічей із колишнім однокласником, а зрештою вони стали сусідами. Отака іронія долі!".

Есть ли слово "совпадение" в украинском языке: смотрите видео

У слова "совпадение" есть и менее привычные синонимы. Например, "збігання" передает значение сходства или соответствия, "коинциденция" – случайное совпадение событий или обстоятельств, а "сутік" – редкое слово, которое встречается, в частности, в словаре малоупотребительной лексики Ивана Франко. Последние два варианта могут заинтересовать тех, кто любит необычные слова, однако в повседневной речи наиболее естественно звучит именно "збіг".

Итак, вместо "совпадєніє" и "співпадіння" давайте выбирать "збіг обставин", "щаслива випадковість", "іронія долі".А когда мы говорим о событиях, которые происходят одновременно или имеют что-то общее, давайте будем использовать глагол "збігатися": "Наші думки збігаються", "Дати святкування збіглися".