Не "совпадєніє" і не "співпадіння": три влучні українські відповідники

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Про українські слова, якими варто замінити "совпадєніє", розповідаємо з посиланням на "Мова – ДНК нації".

Українські відповідники до слова "совпадєніє"?

У розмовах часто трапляються ситуації, коли дві події відбуваються майже одночасно, люди несподівано зустрічаються або виявляють, що думали про одне й те саме. Такі моменти зазвичай називають одним словом, яке легко впізнати в повсякденному мовленні – "совпадєніє". А ще трапляється кальковане "співпадіння". Та чи є таке слово в українській мові?

У деяких сучасних ресурсах, які містять словники, можна зустріти це слово, але навіть без тлумачення. Але маємо пояснення мовознавців.

Префікс "спів-" в українській мові зазвичай указує на спільну дію або участь кількох людей у чомусь. Наприклад:

співавтори разом створюють текст,

співрозмовники ведуть розмову,

співучасники беруть участь у певній справі.

Тому слово "співпадіння" звучить нелогічно: його можна жартома витлумачити як "спільне з кимось падіння". Саме на таку особливість звертала увагу мовознавиця Олександра Сербенська. Про це пояснення згадують і в матеріалі мовного проєкту "Мова – ДНК нації".

Проте українською краще вживати інші слова та вислови. Ось три вдалі варіанти:

1. Збіг обставин – найточніший відповідник, коли кілька подій відбуваються несподівано або поєднуються між собою без попереднього задуму. Наприклад: "Яка несподіванка! Ми зустрілися в іншій країні. Оце так збіг обставин!"

Не кажіть "співпадіння" / Мова – ДНК нації

2. Щаслива випадковість – так можна назвати несподівану подію, яка принесла радість, допомогла знайти потрібну людину або відкрила нові можливості. Наприклад: "Якби не ця щаслива випадковість, ми, мабуть, ніколи б не познайомилися".

3. Іронія долі. Цей вислів доречний, коли обставини складаються несподівано, іноді навіть парадоксально, і результат виявляється зовсім не таким, як можна було передбачити. Наприклад: "Він роками уникав зустрічей із колишнім однокласником, а зрештою вони стали сусідами. Отака іронія долі!".

Чи є слово "співпадіння" в українській мові: дивіться відео

Слово "збіг" має й менш звичні синоніми. Наприклад, "збігання" передає значення подібності або відповідності, "коінциденція" – випадковий збіг подій чи обставин, а "сутік" – рідкісне слово, яке трапляється, зокрема, у словнику маловживаної лексики Івана Франка. Останні два варіанти можуть зацікавити тих, хто любить незвичні слова, однак у повсякденному мовленні найприродніше звучить саме "збіг".

Отже, замість "совпадєніє" та "співпадіння" обираймо збіг обставин, щаслива випадковість, іронія долі. А коли говоримо про події, які відбуваються одночасно або мають щось спільне, вживаймо дієслово "збігатися": "Наші думки збігаються", "Дати святкування збіглися".