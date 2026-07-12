Каким специальностям в вузах в этом году государство оказало особую поддержку

Часть специальностей, на которые можно подавать документы в вузах, пользуется особой поддержкой со стороны государства. В этом году такую поддержку получили 45 специальностей в 6 областях знаний.

Об этом сообщает Osvita.ua. Зачисление абитуриентов на эти специальности имеет определенные особенности.

Как проходит поступление на специальности с особой государственной поддержкой

При поступлении на вышеупомянутые специальности на бакалавриат к конкурсному баллу применяется отраслевой коэффициент 1,02 для поданных заявлений с приоритетом 1 и 2. Также для зачисления на такие специальности абитуриентам на бакалавриат могут добавить к конкурсному баллу балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов вуза.

Для специальностей, которым оказывается особая поддержка, применяется также квалификационный минимум государственного заказа – минимальное количество абитуриентов, которое может быть рекомендовано на открытое конкурсное предложение при адресном распределении бюджетных мест для открытия набора на данную специальность. Квалификационный минимум государственного заказа определяют вузы. Если он не установлен для открытого конкурсного предложения, он будет равен одному месту.

Также вузы могут самостоятельно перераспределять максимальные объемы государственного заказа по любым специальностям в пользу специальностей, которым оказывается особая поддержка.

Кроме того, абитуриенты, поступающие на контракт по этим специальностям и имеющие конкурсный балл не менее 120,000, могут быть переведены на бюджет при наличии вакантных мест.

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Каким специальностям государство оказало особую поддержку