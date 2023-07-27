Какие документы нужны для вступления в вузы Украины в 2023 году

В 2023 году большинство абитуриентов в Украине поступает в вуз по результатам НМТ. При этом они должны подавать соответствующие документы и заявление.

Это они делают в основном онлайн. Какие документы нужны для поступления в университет в Украине в 2023 году, читайте дальше.

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Какие документы нужны для вступления в вуз 2023

Чтобы подать документы в вуз в Украине, у абитуриента должен быть создан электронный кабинет. К нему скачать следующие документы:

документ об образовании (аттестат, свидетельство);

номер, PIN-код сертификата ЗНО (НМТ);

серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);

документы, которые дают право на поступление по специальным условиям, при наличии.

Документы, которые нужно подать к зачислению в вуз:

заявление, подписанное абитуриентом (ее можно распечатать из электронного кабинета);

копия документа, удостоверяющего личность;

копия военно-учетного документа (для ребят);

копия документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему), если этого документа нет в ЕГЕБО;

в случае наличия специальных условий поступления – копии подтверждающих их документов;

другие документы, предусмотренные правилами приёма конкретного учреждения. Эту информацию можно проверить на сайте вуза или позвонив в приемную комиссию.

Если абитуриент представляет документы лично, а не в электронной форме, должен иметь не только их копии, но и оригиналы. Также нужно не забыть о сертификате ВНО, НМТ, документе, подтверждающем право на зачисление по собеседованию, экзаменам или квотам, и четыре цветные фотографии размером 3х4 (их может понадобиться больше, в соответствии с правилами приема заведения, а также, если поступающий хочет проживать в общежитии).

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Какие документы необходимы для подписания договора об обучении

После зачисления в вуз абитуриента могут попросить подписать контракт, если он не прошел(а) на обучение на бюджет. Эти документы подписываются от руки или с помощью КЭП, если подавать документы онлайн.

Если поступающему еще не исполнилось 18 лет, то с помощью КЭП документ могут подписать его законные представители (родители). При этом необходимо добавить документы, удостоверяющие отцовство (свидетельство о рождении и паспорте).