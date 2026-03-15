Спиж, шуйця, блят: что означают эти слова, которые кажутся ругательствами

С течением времени и исторических обстоятельств мы теряем из разговорной речи немало слов. Но сегодня самое время их возвращать и пополнять свой словарный запас.

Интересные слова из украинских словарей, которые вы вероятно никогда не слышали, предлагаем ссылаясь на объяснения Рами Аль Шаера.

Что означают эти интересные слова из словарей?

Интересную подборку слов, некоторые из которых вы действительно не слышали, предлагает Рами Аль Шаер солист группы "Бульвар Lu" Рами Аль Шаер, который среди прочего, рассказывает об интересных украинских словах, значение которых можете и не знать.

Блят – плитка для печи или лист металла, который размещают на горизонтальную поверхность печи. Сегодня тоже производят такие плиты, поскольку печное отопление очень важно в Украине в наше время.

Интересно! Есть очень похожий диалектизм, который сначала может показаться ругательством – блятка или блятник. Так в Словаре галицких говоров называют скупщика краденого.

Шуйця – левая рука: "Бас и дальше ступает сягнисто, вымахивает то десницей то шуйцей". (Юрий Мушкетик). А человека, у которого доминирует левая рука, называют – шульга или даже – манько.

Обабіч – с обеих сторон дороги. Употребляется для указания на расположение, путь перемещения и кого-, чего-либо по обеим сторонам дороги: "Деревья вдоль Крещатого Яра едва нарядились в прозрачные светло-зеленые одеяния, похожие на эдвабные корзна молоденьких княжон"(Иван Билык).

Задобіддя – этого слова фиксируют два значения: 1) дообеденное время; 2) предвечернее время.

Спиж – это слово если известно, то только определенным мастерам. Означает оно – означает бронзу или металлический сплав для литья. Чаще всего этот сплав использовали для литья колоколов и пушек: спижевые колокола или спижевая пушка.

Но это еще не все возможности слова. В словарях есть слова "спиж" и "спыж", которые обозначают металлический сплав. Однако, спиж – это еще и растение. Другое название – свидина (Swida Opiz), дерево или куст из семейства кизиловых.

Кто бы мог подумать, что это и металл, и растение. Поэтому, на всякий случай переспросите значение слова, когда услышите его в разговоре.

А вот однокоренное слово "спижарня" имеет два значения:

завод, цех, мастерская, где вытапливают спиж;

кладовая для хранения продуктов. Так слово сохранилось в словаре Бориса Гринченко и белорусском языке.

Интересно узнавать новое из словарей, особенно, когда их так необычно популяризируют. Что из перечисленного знакомо вам?