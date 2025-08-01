Поступающие еще могут подать заявления на бакалавриат или на медицинского магистра в вузы в этом году. Но сделать это надо до 18:00 1 августа.

Что интересно, средняя стоимость получения образования бакалавра по самым популярным специальностям в лучших вузах в этом году составляет 53,830 тысячи гривен. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Page.

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Какова стоимость обучения на престижных специальностях?

Высшее образование в этом году менее доступно для большинства украинцев, чем было в прошлом году. Ведь сумма средней зарплаты в нашей стране "не успевает" за ценами на обучение в вузах. Заметим, что в первом квартале 2025 года средняя зарплата составляла 23 460 гривен.

Что интересно, даже в одном университете цены на разных специальностях могут быть очень разными.

Так, средняя стоимость обучения по популярным специальностям в топ-вузах такова:

Инженерия программного обеспечения: 62,471 тысячи гривен;

Право: 61,493 тысячи гривен;

Экономика: 57,020 тысячи гривен;

Филология (английский): 55,791 тысячи гривен;

Финансы: 55,18 тысячи гривен;

Компьютерные науки: 54,931 тысячи гривен;

Менеджмент: 53,66 тысячи гривен;

Маркетинг: 53,66 тысячи гривен;

Психология: 50,04 тысячи гривен;

Среднее образование (украинский язык): 34,058 тысячи гривен;

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Для расчета этих цифр учли 10 самых популярных специальностей во время прошлогодней вступительной кампании и стоимость контракта в этом году в 5 топовых ЗВО.