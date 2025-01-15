В Украине изменят процедуру сертификации учителей
Правительство приняло постановление, которое вносит изменения в Положение о сертификации педагогов. Цель сертификации – выявить и поощрить педагогов с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и распространяют их среди коллег.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Те учителя, которые успешно прошли сертификацию, получают 20% доплаты в течение трех лет, а также имеют право на зачисление сертификации как аттестации.
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В Украине изменят процедуру сертификации педагогов
Успешное прохождение сертификации также является основанием для присвоения квалификационной категории и/или педагогического звания. Участие в сертификации является добровольным.
Опираясь на опыт и выводы сертификации за 2019 – 2024 года, МОН вместе с Государственной службой качества образования (ГСКО) и Украинским центром оценивания качества образования (УЦОКО) подготовили изменения в Положение, чтобы усовершенствовать процедуру сертификации. Новая редакция положения регулирует процедуру сертификации и учитывает предложения участников сертификации и экспертов. В частности, дает возможность обжаловать результаты изучения практического опыта, а также регулирует действие сертификата, что влияет на получение доплаты.
Новая редакция положения начнет действовать с 1 сентября 2025 года. А до этого времени специалисты разработают проекты порядка регистрации и положения об апелляционной комиссии при ГСЯО.
Новая редакция касается таких аспектов сертификации:
- организации независимого тестирования участников сертификации;
- самооценки собственного педагогического мастерства;
- изучения практического опыта работы;
- функций, за которые отвечают МОН, ГСКО и ее территориальные органы, Украинский и региональные центры оценивания качества образования;
- сроков, в которые педагоги получат сертификаты и могут подать апелляцию в случае недовольства оценкой экспертов, изучавших их практический опыт.
Что именно изменится в сертификации с 1 сентября
- Принять участие в сертификации смогут педагоги, которые на момент регистрации имеют соответствующую педагогическую нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки по дисциплине, по которой хотят пройти сертификацию.
- Педагоги, которые откажутся продолжать участие в сертификации на одном из этапов, будут иметь право повторно пройти сертификацию в следующем году.
- Участники сертификации смогут обжаловать результаты изучения экспертами их практического опыта. Это можно будет сделать в течение 3 календарных дней после получения экспертного заключения.
- Новая редакция четко устанавливает срок начала действия сертификата, чтобы избежать ожидания между его получением и началом выплаты 20% надбавки. В частности, сертификат будет действовать в течение 3 лет, начиная с 1 января года, наступающего после успешного прохождения сертификации. Например, сертификат учителя, который завершил сертификацию в декабре 2025 года, будет действовать с 1 января 2026 года до 1 января 2029 года.
- Определено, что независимое тестирование проводят в бумажной форме и/или в форме компьютерного тестирования.
- Установили процедуру подготовки экспертов. Ими могут быть педагогические, научно-педагогические работники учебных заведений и другие лица с опытом педагогической деятельности не менее 5 лет. Только тех экспертов, которые успешно прошли обучение, привлекать к проведению сертификации.
- Если педагог есть в списках экспертов, которые изучают практический опыт работы участников сертификации, руководитель учебного заведения должен обеспечить замену этого педагога на время его привлечения. Список утверждает ДСЯО.
- Определили, что администрация учебного заведения должна поддерживать педагогов, которые изъявили желание пройти сертификацию, и способствовать этому.
- Положение согласовано с законодательством и другими актами, в частности, Законом Украины "О публичных электронных реестрах" и Положением об аттестации педагогических работников.
Также новая редакция положения регулирует сроки проведения сертификации между учреждениями, а именно:
- УЦОКО будет передавать ГСКО списки участников, которые сдали независимое тестирование и допущены к дальнейшему участию не позднее 1 марта и 1 октября текущего года.
- ГСКО будет передавать информацию о результатах изучения практического опыта участников сертификации в УЦОКО не позднее 7 декабря текущего года.
- УЦОКО в течение 3 рабочих дней со дня получения этой информации разместит ее в кабинетах участников сертификации.
Согласно постановлению КМУ во время военного положения зарегистрироваться для прохождения сертификации могут не более 5000 человек ежегодно.