В Украине изменят процедуру сертификации учителей

Правительство приняло постановление, которое вносит изменения в Положение о сертификации педагогов. Цель сертификации – выявить и поощрить педагогов с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и распространяют их среди коллег.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Те учителя, которые успешно прошли сертификацию, получают 20% доплаты в течение трех лет, а также имеют право на зачисление сертификации как аттестации.

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В Украине изменят процедуру сертификации педагогов

Успешное прохождение сертификации также является основанием для присвоения квалификационной категории и/или педагогического звания. Участие в сертификации является добровольным.

Опираясь на опыт и выводы сертификации за 2019 – 2024 года, МОН вместе с Государственной службой качества образования (ГСКО) и Украинским центром оценивания качества образования (УЦОКО) подготовили изменения в Положение, чтобы усовершенствовать процедуру сертификации. Новая редакция положения регулирует процедуру сертификации и учитывает предложения участников сертификации и экспертов. В частности, дает возможность обжаловать результаты изучения практического опыта, а также регулирует действие сертификата, что влияет на получение доплаты.

Новая редакция положения начнет действовать с 1 сентября 2025 года. А до этого времени специалисты разработают проекты порядка регистрации и положения об апелляционной комиссии при ГСЯО.

Новая редакция касается таких аспектов сертификации:

организации независимого тестирования участников сертификации;

самооценки собственного педагогического мастерства;

изучения практического опыта работы;

функций, за которые отвечают МОН, ГСКО и ее территориальные органы, Украинский и региональные центры оценивания качества образования;

сроков, в которые педагоги получат сертификаты и могут подать апелляцию в случае недовольства оценкой экспертов, изучавших их практический опыт.

Что именно изменится в сертификации с 1 сентября

Принять участие в сертификации смогут педагоги, которые на момент регистрации имеют соответствующую педагогическую нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки по дисциплине, по которой хотят пройти сертификацию.

Педагоги, которые откажутся продолжать участие в сертификации на одном из этапов, будут иметь право повторно пройти сертификацию в следующем году.

Участники сертификации смогут обжаловать результаты изучения экспертами их практического опыта. Это можно будет сделать в течение 3 календарных дней после получения экспертного заключения.

Новая редакция четко устанавливает срок начала действия сертификата, чтобы избежать ожидания между его получением и началом выплаты 20% надбавки. В частности, сертификат будет действовать в течение 3 лет, начиная с 1 января года, наступающего после успешного прохождения сертификации. Например, сертификат учителя, который завершил сертификацию в декабре 2025 года, будет действовать с 1 января 2026 года до 1 января 2029 года.

Определено, что независимое тестирование проводят в бумажной форме и/или в форме компьютерного тестирования.

Установили процедуру подготовки экспертов. Ими могут быть педагогические, научно-педагогические работники учебных заведений и другие лица с опытом педагогической деятельности не менее 5 лет. Только тех экспертов, которые успешно прошли обучение, привлекать к проведению сертификации.

Если педагог есть в списках экспертов, которые изучают практический опыт работы участников сертификации, руководитель учебного заведения должен обеспечить замену этого педагога на время его привлечения. Список утверждает ДСЯО.

Определили, что администрация учебного заведения должна поддерживать педагогов, которые изъявили желание пройти сертификацию, и способствовать этому.

Положение согласовано с законодательством и другими актами, в частности, Законом Украины "О публичных электронных реестрах" и Положением об аттестации педагогических работников.

Также новая редакция положения регулирует сроки проведения сертификации между учреждениями, а именно:

УЦОКО будет передавать ГСКО списки участников, которые сдали независимое тестирование и допущены к дальнейшему участию не позднее 1 марта и 1 октября текущего года. ГСКО будет передавать информацию о результатах изучения практического опыта участников сертификации в УЦОКО не позднее 7 декабря текущего года. УЦОКО в течение 3 рабочих дней со дня получения этой информации разместит ее в кабинетах участников сертификации.

Согласно постановлению КМУ во время военного положения зарегистрироваться для прохождения сертификации могут не более 5000 человек ежегодно.