В МОН рассказали, каких выпускников должна сформировать 12-летняя школа

В Украине с 2027 года планируют ввести 12-летнюю систему школьного образования. Она должна обеспечить подготовку абитуриентов, которые сознательно будут выбирать вуз и будущую профессию.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. И отметил, что наше государство осталось единственной европейской страной, где школьники учатся менее 12 лет.

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Чем полезна для учеников 12-летняя система образования

Так, Винницкий отметил, что Украина – единственная страна в Европе, не учитывая Россию и Беларусь, которая пока еще не имеет 12-летней системы образования.

Для нас важно, чтобы поступающий имел 18 лет,

– заявил чиновник МОН.

И высказал мнение, что разница между 17-летним поступающим и 18-летним является невероятной.

Так, ученики должны после 9 класса делать выбор между профессиональным или профессиональным предвысшим образованием и дальнейшим обучением в академическом лицее, который будет ориентировать их на дальнейшее обучение в ЗВО.

Если мы говорим о сознательном поступлении в учреждения высшего образования, о сознательном выборе профессии, нам нужна 12-летняя школа, которая будет профильной,

– заверил заместитель Лисового.

Что известно о реформе школьного образования

С 2027 года украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования.

Так, в нашем государстве создадут сеть академических и профессиональных лицеев.

Пилотный проект должны запустить уже с 2025 года.

Уже идет разработка госстандарта для старшей профильной школы.

До 1 сентября 2024 года на местах должны согласовать планы создания оптимальной сети учебных заведений.