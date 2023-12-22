На создание сети лицеев надо много времени, большие ресурсы, — Минобразования о школьной реформе
Источник:Минобразования Украины
В 2027 году в нашем государстве приступят к реализации реформы старшей профильной школы. А уже с 2025 года будет запущен пилотный проект.
Заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний отметил, что для Минобразования важно определить последовательность развития сети академических лицеев, чтобы подготовить нужные решения. И подчеркнул, что на создание сети лицеев уходит много времени и большие ресурсы.
Смотрите также Заместитель Лисового рассказал, какой будет старшая профильная школа
В МОН прокомментировали реформу старшей школы
Чиновник заявил, что задача МОН сейчас – не только понять, как будет выглядеть сформированная сеть профильных лицеев, но и разработать правильную стратегию создания такой сети. Она должна учитывать следующие показатели и критерии:
- демографические изменения;
- особенности регионов;
- наличие инфраструктуры;
- опасная ситуация;
- результаты обучения.
Заместитель Лисового также отметил, что нужно учитывать, какие школы готовы пилотировать реформу, в которые нужно инвестировать прежде всего, какие приоритетные в области и т.д.
Отдельным этапом будет работа на местах в каждой из областей для определения подчинения каждого заведения, а также необходимости внесения изменений в распределение образовательной субвенции,
– заявил Завгородний.
Украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования
- Согласно Образовательному закону и реформе НУШ с 2027 года, украинские школы должны перейти на 12-летнюю систему образования.
- Сейчас идет разработка госстандарта профильной старшей школы.
- Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах.