На создание сети лицеев надо много времени, большие ресурсы, — Минобразования о школьной реформе

В 2027 году в нашем государстве приступят к реализации реформы старшей профильной школы. А уже с 2025 года будет запущен пилотный проект.

Заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний отметил, что для Минобразования важно определить последовательность развития сети академических лицеев, чтобы подготовить нужные решения. И подчеркнул, что на создание сети лицеев уходит много времени и большие ресурсы.

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В МОН прокомментировали реформу старшей школы

Чиновник заявил, что задача МОН сейчас – не только понять, как будет выглядеть сформированная сеть профильных лицеев, но и разработать правильную стратегию создания такой сети. Она должна учитывать следующие показатели и критерии:

демографические изменения;

особенности регионов;

наличие инфраструктуры;

опасная ситуация;

результаты обучения.

Заместитель Лисового также отметил, что нужно учитывать, какие школы готовы пилотировать реформу, в которые нужно инвестировать прежде всего, какие приоритетные в области и т.д.

Отдельным этапом будет работа на местах в каждой из областей для определения подчинения каждого заведения, а также необходимости внесения изменений в распределение образовательной субвенции,

– заявил Завгородний.

Украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования

Согласно Образовательному закону и реформе НУШ с 2027 года, украинские школы должны перейти на 12-летнюю систему образования.

Сейчас идет разработка госстандарта профильной старшей школы.

Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах.