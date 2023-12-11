Его будут реализовывать в течение 2 лет. Об этом сообщил заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив во время семинара.
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Заместитель Лисового сделал заявление о старшей профильной школе
Чиновник отметил, что это одновременно вызов для украинской системы образования и возможность подготовить нужные материалы и согласовать необходимые изменения. В 2027 году в 10-е классы придут действующие 6-классники. Они уже окончатся 12 класс в 2030 году.
Какой будет старшая профильная школа / МОН
Так, именно в 10 классе учащиеся должны получить возможность для того, чтобы попробовать что-то новое и выбрать профильный путь.
Заместитель Лисового также добавил, что школы Украины будут иметь автономию: академическую, финансовую и т.д.
Старшая профильная школа – это полностью автономные учебные заведения, руководители которых могут принимать решения и о зарплатах учителей, и о финансовых операциях, и повышении квалификации педагогов, работы и функционирования школы,
– подчеркнул Сташкив.
Он также акцентировал на важности в рамках реформы профессионального развития и подготовки педагогов. Также не менее важна коммуникация школы с родителями.
Какой будет старшая профильная школа / МОН
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Украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования
- Образовательный закон и реформа НУШ предусматривает переход украинских школ на 12-летнюю систему образования.
- Реформа стартует уже в 2027 году.
- Сейчас идет разработка госстандарта профильной старшей школы.
- Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах.