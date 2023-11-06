Однако пилот профильной школы стартует уже в 2025 году. Что предполагает проект стандарта, читайте дальше.

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Каким будет новый стандарт профильной школы

Проект стандарта предполагает, что образовательный процесс будет состоять из следующих сфер:

  • языково-литературной;
  • математической;
  • естественной;
  • социальной и здоровьесберегающей;
  • технологической;
  • гражданской и исторической;
  • художественной;
  • информатической;
  • также физической культуры.

Старшую школу при этом планируют превратить из двухлетней в трехлетнюю.

На основе 9 образовательных отраслей можно будет выбирать предметы и интегрированные курсы. Учащиеся 11 – 12-х классов смогут изучать профильные предметы в пределах около 600 часов.

Учащиеся и ученицы смогут управлять образовательной траекторией: выбирать профиль и частично предметы для изучения,
– подчеркнул министр образования.

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Что известно о переходе на 12-летнюю систему образования

  • В Минобразования напомнили: согласно образовательному закону, переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году.
  • Это подразумевает реформа НУШ.
  • Сейчас эксперты разрабатывают государственный стандарт о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах.