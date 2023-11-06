Однак пілот профільної школи стартує вже 2025 року. Що передбачає проєкт стандарту, читайте далі.

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Яким буде новий стандарт профільної школи

Проєкт стандарту передбачає, що освітній процес складатиметься з таких сфер:

мовно-літературної;

математичної;

природничої;

соціальної і здоров'язбережувальної;

технологічної;

громадянської та історичної;

мистецької;

інформатичної;

а також фізичної культури.

Старшу школу при цьому планують перетворити з дворічної на трирічну.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

На основі 9 освітніх галузей можна буде обирати предмети та інтегровані курси. Учні 11 – 12-х класів зможуть вивчати профільні предмети у межах близько 600 годин.

Учні та учениці зможуть керувати освітньою траєкторією: обирати профіль і частково предмети для вивчення,

– наголосив міністр освіти.

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