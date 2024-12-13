Это рекордное количество. Но процесс идет медленно. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в интервью Украинскому Радио.

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Сколько вузов объединили в Украине за год

Чиновник отметил, что на сегодня в статистике МОН есть 91 частное учреждение высшего образования. В основном это не слишком конкурентные ЗВО.

Так, мы имеем такие заведения как УКУ, Киевская школа экономики, университет Короля Даниила в Ивано-Франковске, в Днепре имени Альфреда Нобеля. И вот я назвал 5 вузов, которые на самом деле частной формы собственности, в которые, я так скажу, мне было бы не стыдно, если бы мои дети пошли. А в других случаях, к сожалению, это те высшие учебные заведения, которые забирают студентов, которые не способны по баллам поступать в государственные учреждения,

– отметил он.

Но, по словам заместителя Лисового, МОН не имеет возможности перекрывать образовательный бизнес.

Должны понимать, что пирамида качества в университетах частной сферы, к сожалению, достаточно стремительная. Есть такие, которые абсолютно конкурентные маленькие заведения и есть такие, которые, фактически, удовлетворяют спрос на дипломы. Мы очень надеемся и работаем над тем, чтобы эти частные заведения себя улучшили, чтобы работали над качеством,

– добавил он.

Чиновник также сообщил, что в каждый университет, который сейчас проходит объединение, инвестируют 1,5 миллиона долларов в научное учебное оборудование. Это из денег от Всемирного банка.

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