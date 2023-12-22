Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній зазначив, що для Міносвіти важливо визначити послідовність розбудови мережі академічних ліцеїв, щоб підготувати потрібні рішення. І наголосив, що на створення мережі ліцеїв потрібно багато часу та великі ресурси.

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Посадовець заявив, що завдання МОН зараз – не лише зрозуміти, який вигляд матиме сформована мережа профільних ліцеїв, але й розробити правильну стратегію створення такої мережі. Вона має враховувати такі показники та критерії:

демографічні зміни;

особливості регіонів;

наявність інфраструктури;

безпекова ситуація;

результати навчання.

Заступник Лісового також зазначив, що потрібно зважати на те, які школи готові пілотувати реформу, у які треба інвестувати насамперед, які є пріоритетними в області тощо.

Окремим етапом буде робота на місцях у кожній з областей для визначення підпорядкування кожного закладу, а також необхідності внесення змін до розподілу освітньої субвенції,

– заявив Завгородній.

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