"Своевременно": как следует поделить обязательные и предметы на выбор в старших классах

В старших классах украинских школ должны быть обязательные и предметы по выбору. При этом в соотношении 40 и 60%.

Об этом заявил лучший учитель Украины 2020 Василий Дякив в интервью 24 Каналу. Но система, по его словам, всегда держит оборону до последнего.

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Как следует поделить обязательные и предметы по выбору в старших классах

Педагог считает, что нужно дать школьникам возможность самим выбирать профиль и соответствующие предметы.

Я два года напоминал, что в Украине с 2027 года будет введена профильная старшая школа. И просил ввести эксперимент: организовать пилотные школы и иметь опыт их функционирования,

– заявил Дякив.

И добавил, что в тогдашнем министерстве только кивали головами.

Зато профильная школа важна и актуальна, но имеет немало вызовов, к которым мы должны быть готовы,

– подчеркнул учитель.

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