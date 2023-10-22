Про це заявив найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків в інтерв'ю 24 Каналу. Але система, за його словами, завжди тримає оборону до останнього.
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Як варто поділити обов'язкові та предмети на вибір у старших класах
Педагог вважає, що треба дати школярам можливість самим вибирати профіль і відповідні предмети.
Я два роки нагадував, що в Україні з 2027 року запровадять профільну старшу школу. І просив запровадити експеримент: організувати пілотні школи і мати вже досвід їхнього функціонування,
– заявив Дяків.
І додав, що у тодішньому міністерстві лише кивали головами.
Натомість профільна школа важлива і на часі, але має чимало викликів, до яких ми маємо бути готові,
– наголосив вчитель.
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Що відомо про перехід на 12-річну систему освіти
- У Міносвіти нагадали: відповідно до освітнього закону, перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році.
- Це передбачає реформа НУШ.
- Зараз експерти розробляють державний стандарт про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.