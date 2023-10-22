Про це заявив найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків в інтерв'ю 24 Каналу. Але система, за його словами, завжди тримає оборону до останнього.

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Педагог вважає, що треба дати школярам можливість самим вибирати профіль і відповідні предмети.

Я два роки нагадував, що в Україні з 2027 року запровадять профільну старшу школу. І просив запровадити експеримент: організувати пілотні школи і мати вже досвід їхнього функціонування,

– заявив Дяків.

І додав, що у тодішньому міністерстві лише кивали головами.

Натомість профільна школа важлива і на часі, але має чимало викликів, до яких ми маємо бути готові,

– наголосив вчитель.

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