Об этом заявил лучший учитель Украины 2020 Василий Дякив в интервью 24 Каналу. Но система, по его словам, всегда держит оборону до последнего.
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Как следует поделить обязательные и предметы по выбору в старших классах
Педагог считает, что нужно дать школьникам возможность самим выбирать профиль и соответствующие предметы.
Я два года напоминал, что в Украине с 2027 года будет введена профильная старшая школа. И просил ввести эксперимент: организовать пилотные школы и иметь опыт их функционирования,
– заявил Дякив.
И добавил, что в тогдашнем министерстве только кивали головами.
Зато профильная школа важна и актуальна, но имеет немало вызовов, к которым мы должны быть готовы,
– подчеркнул учитель.
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Что известно о переходе на 12-летнюю систему образования
- В Минобразования напомнили: согласно образовательному закону, переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году.
- Это подразумевает реформа НУШ.
- Сейчас эксперты разрабатывают государственный стандарт о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, какой будет обучение в старших классах.