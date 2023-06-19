Шесть предметов – и все на ВНО: образовательный омбудсмен о реформе обучения в старших классах

Чрезмерная загруженность учеников – это первая проблема, которую хочет решить МОН. Усилия учащихся хотят сосредоточить на нескольких предметах, которые помогут им получать будущую профессию.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев очертил проблемы в образовании, которые нужно решить в первую очередь. Некоторые из них не имеют никакого отношения к войне, хотя вторжение окупантов также создало много неотложных задач.

Читайте также Могут ли мобилизовать студента, аспиранта, докторанта

Сокращение предметов для старших классов

По мнению Горбачева, у учащихся 10 – 12 классов должно быть не больше 6 учебных дисциплин. Кроме того, каждую из них следует выносить на внешнее независимое оценивание.

Многие проблемы создала война, но некоторые не могут решить уже на протяжении десятилетий.

В образовании есть и традиционные проблемы, например, содержание образования. Зачем нам 20 предметов в 11 классе?

– удивляется омбудсмен.

Горбачев подчеркнул, что он не может принимать решение о количестве предметов в школе, но в его компетенции предлагать варианты возможных решений. Например, можно не дробить предметы, а ввести интегрированные курсы, но это требует более высокой квалификации педагогов.

Сокращение предметов – это не об экономии на образовании, а попытка сделать ее более эффективной. Если бы в старших классах было 6 предметов – 3 обязательных и 3 по выбору, и по каждому из них было ВНО, это значительно повысило бы мотивацию детей к обучению. В том числе и благодаря тому, что они не тратят время на предметы, которые не нужны им в будущем.