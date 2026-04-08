Пасхальные стихи для детей: короткие, трогательные и легкие для запоминания

Пасха – это особый праздник, который дарит тепло, надежду и радость. Один из лучших способов передать эту атмосферу детям – через простые и трогательные стихи.

Пасха – один из самых светлых праздников года, который объединяет семьи и наполняет сердца добром, сообщает "Мини Ровно". В этот день взрослые и дети поздравляют друг друга, делятся искренними словами и создают особую атмосферу радости и уюта.

Почему стоит читать детям пасхальные стихи?

Стихи помогают детям лучше понять смысл праздника и его традиции. Через простые рифмы и образы дети легче воспринимают важные ценности – добро, любовь и веру.

Такие тексты идеально подходят для детских утренников в школе или садике, домашних празднований или подготовки праздничных открыток. Они короткие, легко запоминаются и создают праздничное настроение.

Кроме того, чтение стихов вместе с родителями или учителями помогает развивать речь, память и воображение ребенка. А главное – дарит теплые эмоции и ощущение праздника.

Праздник Пасхи недалече Н.Б. Куфко Праздник Пасхи недалече,

Люди обычай берегут, –

Разрисовывают яички,

Пышные пасочки пекут. Празднование идет веками, –

Это такие замечательные дни:

В гости идти, под полотенцами

Блюда нести душистые. Доброжелательно, с любовью

Иметь искренние чувства,

Людям желать здоровья

И счастливой жизни. Святость – это волшебное слово,

Только надо так суметь,

Чтобы жизнь свою празднично

В труде и добре прожить. На Пасху О. Овсиенко На Пасху в селе

Рады детишки малые.

В церкви свечечки горят,

Повсюду Божья благодать. Пасха Кристина Белоус Завела нас веснянка в круг,

Красное солнце ведет всех за руки.

И цветки, как струны, вокруг

Таинственные расплескивают звуки.

И земля – будто писанка светлая –

Цветная, веселая сегодня.

В церкви люди – праздничные и приветливые.

Воскресаем в дни Пасхальные. Пасхальная корзина Под образами корзинку поставлю

И постелю на донышко полотенце.

Еще раз ладненько пасочку поправлю

Кладу ее между писаночек. Еще положу и шиночку, и колбаску,

Вкусные лепешки, и масло, и сальце..

Все украшу, как добрую сказку.-

Вербиченьку вплету обильным венцом.. И. помня”помня жизненную прозу

О нашей всенародной беде,

Я соль кладу, чтобы помнить”помнить слезы,

Которыми поливали лебеду. Несу в церковь корзинку с цветками

И там услышу радостные песни.

В молитве попрошу Божью Маму,

Чтобы пасхой делились люди все! Пусть дети б”ют яички цветные

В окроплении святой воды.

Пусть встречают утренние рассветы,

И чтобы не знали кулича из лебеды!

Чудесный, радостный праздник

Чудесный утро, солнце светит,

Лунает песня до небес,

Радуются все, – взрослые и дети,

Христос воскрес! Христос воскрес!

Какой это утренний праздник,

Не стало грусти,, – грусть прошла,

И везде летит та славная весть:

Христос воскрес! Христос воскрес!

Пусть эта весть везде звучит,

Пусть весь мир, что уснул, заснул,

Пусть людям всем рассказывает:

Христос воскрес! Христос воскрес!

За смерть Христову, за спасение,

, За то, что Он сошёл с небес,

Пусть в этот праздник воскресения

Поют все: Христос воскрес!

Скоро Пасха

Зайчиковое приключение Нина Мудрик-Мриц Шел зайчик сквозь лесок,

Нес сумку писанок.

Вышел зайчик на холмик,

Зацепился за пенек.

Покатились во все стороны

Зайчик, сумка, писанки.

Напугался зайчик: “Ах!”

Спрятался в кустах.

Вышли дети в лесок,

Насобирали писанок.

Оставили в лесу смех,

Чтобы радоваться зайчик мог. Привет, горобчик! Ты знаешь? Зоряна Живка Привет, зайчику! Ты знаешь? –

Христос воскрес?

Эта весть звучит с радостью

До небес!

Привет,, одуванчик! Ты знаешь, что –

Смерть победил Иисус?

Нет власти у тьмы,

Я молюсь Богу!

О, милый,, привет,, привет!

Порадуйся со мной!

Любовью выкупил наш мир

Господь, Спаситель мой!

Поют небо и земля,

Луна славится над миром,

Ибо каждое сердце говорит:

Воскрес наш Выкупитель! Писанка Екатерина Перелесная Хорошая писанка у меня,

пожалуй, лучшей и нет.

Мама только помогала,

рисовала же я сама.

Нарисовала мелко цветы,

восемь крестиков малых

и мелко елочку,

и поясок между ними

Хотя не сразу нарисовала

(испортила пять яиц),

но как шестое закончила,

папа сказал: "Молодец!”

Я ту писанку для себя,

для образца оставлю,

а для мамы и для папы

две еще лучших напишу.

Писанки Марийка Пидгирянка

Испекла мама на Пасху

беленькие паски,

а я куплю себе краски,

напишу писанки.

Распишу я на писанках

цветы, елочки,

разрисую, раздам

между сестренками.

А брату маленькому

дам писанки две,

чтобы ими карбулялся

в шелковой траве.

Пасхальные писанки Леонид Полтава

Что за дивные яички

наша курочка снесла!

Нарисованное гнездышко,

еще и птичка маленькая,

вокруг – красочные цветы,

желтые, синие веточки..

Догадываетесь ли вы,, дети,

что это? Вероятно – писанки!

Их не курочка снесла,

их мама принесла,

мы вместе разрисовали

для праздничного стола:

сияют наши писанки,

как весенние цветочки!

Стихи на Пасху для детей

Почему так радостно мне?

Почему так хочется петь?

И папа и мама не грустные,

И так все убрано в доме?

И синее небо рассветное,

И солнышко, и поле, и сад –

Все умыто, чистое и праздничное,

Совсем не такое, как день назад!

И вдруг сердце подсказало:

Сегодня же мир чтит весь

Тот день, когда у смерти жало

Христос забрал, потому что Он воскрес!

Автор неизвестен

* * *

Я проснулся сегодня рано –

О, какой чудесный миг –

Солнце умело и старательно

Купол неба золотит.

Все блестит, земля в обновлении

И радуется мир весь.

День сегодня исключительный,

Всем скажу: “Христос воскрес!”

Он со мной и с тобой,

Он воистину жив,

Кто примет Его с любовью,

То откроет мир новый.

Автор неизвестен

Христос воскрес! В. М. Герасимюк

Чему все радуются:

И мама, и папа,

Бабушки и дедушки,

И даже малыши? Еще и звуки волшебные

Нам льются с небес –

Потому что праздник сегодня,

Христос наш Воскрес! Давно уже совершил Он

Это чудо из чудес –

Ценой жизни всех

Освободил от грехов. Мы славу возносим

Его до небес –

Христос наш Воскрес,

Он навеки воскрес!

Христос воскрес! M. Верес

Христос Воскрес! Все радуется,

Смеется солнышко с небес,

Прозрачная речушка лелеет –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

В траве фиалочки вздыхают

И подснежник дрожит весь,

Расцвела яблонька аж сияет –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Звенят птички в поле, в лесу;

И колокол поет до небес,

Где белые облака расплылись –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Сергей Рачинец

Весеннее солнышко с небес –

О, незабываемое нынче время:

Христос воскрес! Христос Воскрес!

Это Тот, кто любит нас,

Дарит нам жизнь новую,

Достойную похвалы,

В сердце нашем живет,

Чтобы вечно мы жили.

Несмотря на надругательства все и зло,

И боль невыносимую свою

У смерти вырвал Он жало,

Чтобы спасти мир.

Поэтому, хвала Ему и честь,

Поклон низкий к ногам.

Христос воскрес! Христос воскрес!

Для каждого, для всех.

Идет весна

Идет весна, весняночка –

Я открою окно,

Я, маленькая Оксаночка,

Жду ее давно.

С ней – денька в день,

Солнца с небес,

Чтобы сказать каждому,

Что Христос воскрес!

Пасха Николай Щербак Великий день!

Великий день!

Светлая Пасха

На земле!

Много радости и песен

Принес нам ангел

На крыле.. Веснянку дети

Хороводят –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Сегодня и солнце

Не заходит,

А сияет и сияет с небес.

Пасхальное Звездное Звездная Живка

Солнце сияет в ясной голубизне,

Теплым лучом целует мир весь.

И сердца для радости открыты:

Знайте, люди, что Христос Воскрес!

Воробьи чирикают на улице –

То они поют Богу честь!

Забудьте сомнения и горе,

Ибо Христос Воистину Воскрес!

* * *

Разливается рекой

Клич звонкий – весны привет.

Это ласковой рукой

Бог дарит счастье в мир. В маленьком семени

Вновь проснулась жизнь.

Здравствуй, Праздник Воскресения!

Здравствуй вечное будущее!

Автор неизвестен

(Из народного)

Радость с неба ся являет,

Пасха красная день приветствует,

Радуйтесь искренне нынче –

Бог дал радость всей семье,

Бог дал радость нам с небес,

Христос воскрес!

Христос воскрес!

(Из народного) Верба бьет, не я бью,

Через неделю – Пасха!

Уже не за горами

Красное яичко.

Лоза бьет, не я бью,

Через неделю – Пасха!

Будь здоров, как вода,

И богат, как земля. *** Несется песня к небесам, –

Это радуются дети,

Ради нас Христос воскрес,

Как нам не радоваться?! В этот чудесный, славный миг

Исчезнет пусть тревога,

И вы, взрослые, не молчите, –

Славьте с нами Бога. Об этом чуде из чудес

Пусть услышат повсюду.

Из мертвых наш Христос воскрес,

Веселитесь, люди!

Автор неизвестен Светлое утро Виктор Борщ Жемчугом и златом

Росы разлились,

В праздничные одежды

Яблоньки нарядились. Просыпайтесь, дети,

Утро уже наступило!

Воробей приветливо

Песню запел песню запел. Божьего творения

Величие и красота

Восславляют воскресение

Господа Христа. Пусть этот детский хор –

Песенка простая

Прославляет звонко

Славный день Христа. ХРИСТОС ВОСКРЕС! Екатерина Перелесная Поет жаворонок с небес:

– Христос воскрес! Христос воскрес!

В небо колокол гудит из села:

– Христос воскрес! Ему хвала!

В лучах солнечная голубизна:

Христос воскрес! Его хвалите!

Журчит ручей – весенний колокольный звон:

– Воскрес Христос – Господний Сын!

Радуются дети в венках:

– Христос воскрес на небесах! И вся земля, как тот венок,

из чудесных трав, детей, цветов..

И в сердце радость через край:

воскресли поле, река, роща,

и несется песня к небесам:

– Христос воскрес! Христос воскрес! Воскресение 1

На полях, на дворе

Уже весна зеленая.

Вспыхнул от зари

День благословенный. Солнце шлет с высоты

Золото-лучи.

Нынче день – не простой,

Зветься – Воскресение. А оно, чтобы ты знал,

Это великое чудо:

Смертью смерть победил

Божий Сын единственный. 2

Что за день чудесный Воскресения,

Полный любви и надежд!

По чьему-то мудрому повелению

Мир вокруг вдруг помолодел.

Прямо в дом льется солнца наводнение,

Уже давно такого не было,

А душа становится моя внезапно,

Как белое лебединое крыло.

Хочет в небо освобождения ради

Из тьмы, что застилает мне..

Воскресение – это великая радость,

Благодать Господня весной.

Сергей Рачинец День святого воскресения Степан Загорулько Шли дни, века проходили,

Вставало солнце, дождь шел,

А в небе ангелы ждали,

Чтобы день наконец этот пришел. И открылись небесные врата,

Засиял нам путь спасения путь.

"Воскрес!" – звучало над садами,

"Воскрес!" – пело в сердцах. Христос – в небеса путь единственный,

Он победил и смерть и грех.

Нас понимает, как Человек,

И любит нас, как Бог, всех. И в день святого Воскресения

Снова сияет солнце с высоты –

Христос нас зовет к спасению,

Песня о Христе В. М. Герасимюк

Как Иисус наш родился,

Снова мир благословился,

Потому что Отец Всевышний Сына нам послал,

Чтобы учил детей как жить

И как ближнего любить,

Чтобы жизнь ценой нам спасение дал.

Люди не познали Сына,

Потому что не хотели учиться

И тогда Его роняли на кресте.

"Что же вы, люди наделали?

Вы же Спасителя убили..."

И заплакали на небе все святые.

Порадуйтесь, добрые люди,

Потому что на свете стало чудо,

И Христос, как и писалось, воскрес!

Он явился людям снова,

Весть Он принес чудесную,

А тогда вознесся в славе к небесам.

Научил нас всех любить,

Оставил нам заветы,

И сказал, что скоро придет вновь.

Но придет Он уже судить,

Поэтому покайтесь, дорогие дети,

И примите Его безмерную Любовь.

Все спасены, все поют,

Друг друга приветствуют,

Как когда-то, в ту седую древность.

Там апостолы ходили,

Об Иисусе говорили,

Возвещали миру Благую весть:

"Христос Воскрес!"

Пасхальные стишки

Воскрес, чтобы я воскресла Мирослава Приходько

Христос любил всех людей,

А особенно – больных, грешных,

Кому казался мир этот

Таким мрачным и неутешительным.

Хотя он любовь, добро творил,

Но не все это понимали,

Из-за клеветы врагов

Христа к казни приговорили.

Иисус принял Голгофский крест,

Терпел надругательства и страдания,

Молчал, познав предательство и смерть,

Хотя мог остановить те издевательства.

Он стал заступником для нас

Перед святым Всевышним Богом.

Каким нелегким было то время,

Что в небо нам открыл дорогу!

Погасло солнце и тьма

И печаль окутала землю,

Но ночь недолго была

И в скорби прошла.

Воскресным утром быстро в сад

Идет Мария Магдалина;

И облетает древесный град

"ХРИСТОС ВОСКРЕС!" – эта весть удивительная.

Воскрес, чтобы больше не умирать,

Чтобы преодолеть власть ада,

Чтобы нас от смерти спасти,

Чтобы я также с Христом воскресла!

Мой путь лежит в будущее,

Иисус меня к небу зовет.

Он подарил мне жизнь

Счастливую, радостную и вечную!

