Пасха – один из самых светлых праздников года, который объединяет семьи и наполняет сердца добром, сообщает "Мини Ровно". В этот день взрослые и дети поздравляют друг друга, делятся искренними словами и создают особую атмосферу радости и уюта.
Почему стоит читать детям пасхальные стихи?
Стихи помогают детям лучше понять смысл праздника и его традиции. Через простые рифмы и образы дети легче воспринимают важные ценности – добро, любовь и веру.
Такие тексты идеально подходят для детских утренников в школе или садике, домашних празднований или подготовки праздничных открыток. Они короткие, легко запоминаются и создают праздничное настроение.
Кроме того, чтение стихов вместе с родителями или учителями помогает развивать речь, память и воображение ребенка. А главное – дарит теплые эмоции и ощущение праздника.
Праздник Пасхи недалече Н.Б. Куфко
Праздник Пасхи недалече,
Люди обычай берегут, –
Разрисовывают яички,
Пышные пасочки пекут.
Это такие замечательные дни:
В гости идти, под полотенцами
Блюда нести душистые.
Иметь искренние чувства,
Людям желать здоровья
И счастливой жизни.
Святость – это волшебное слово,
Только надо так суметь,
Чтобы жизнь свою празднично
В труде и добре прожить.
На Пасху О. Овсиенко
На Пасху в селе
Рады детишки малые.
В церкви свечечки горят,
Повсюду Божья благодать.
Пасха Кристина Белоус
Завела нас веснянка в круг,
Красное солнце ведет всех за руки.
И цветки, как струны, вокруг
Таинственные расплескивают звуки.
И земля – будто писанка светлая –
Цветная, веселая сегодня.
В церкви люди – праздничные и приветливые.
Воскресаем в дни Пасхальные.
Пасхальная корзина
Под образами корзинку поставлю
И постелю на донышко полотенце.
Еще раз ладненько пасочку поправлю
Кладу ее между писаночек.
Еще положу и шиночку, и колбаску,
Вкусные лепешки, и масло, и сальце..
Все украшу, как добрую сказку.-
Вербиченьку вплету обильным венцом..
И. помня”помня жизненную прозу
О нашей всенародной беде,
Я соль кладу, чтобы помнить”помнить слезы,
Которыми поливали лебеду.
Несу в церковь корзинку с цветками
И там услышу радостные песни.
В молитве попрошу Божью Маму,
Чтобы пасхой делились люди все!
Пусть дети б”ют яички цветные
В окроплении святой воды.
Пусть встречают утренние рассветы,
И чтобы не знали кулича из лебеды!
Чудесный, радостный праздник
Чудесный утро, солнце светит,
Лунает песня до небес,
Радуются все, – взрослые и дети,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Какой это утренний праздник,
Не стало грусти,, – грусть прошла,
И везде летит та славная весть:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эта весть везде звучит,
Пусть весь мир, что уснул, заснул,
Пусть людям всем рассказывает:
Христос воскрес! Христос воскрес!
За смерть Христову, за спасение,
, За то, что Он сошёл с небес,
Пусть в этот праздник воскресения
Поют все: Христос воскрес!
Скоро Пасха
Зайчиковое приключение Нина Мудрик-Мриц
Шел зайчик сквозь лесок,
Нес сумку писанок.
Вышел зайчик на холмик,
Зацепился за пенек.
Покатились во все стороны
Зайчик, сумка, писанки.
Напугался зайчик: “Ах!”
Спрятался в кустах.
Вышли дети в лесок,
Насобирали писанок.
Оставили в лесу смех,
Чтобы радоваться зайчик мог.
Привет, горобчик! Ты знаешь? Зоряна Живка
Привет, зайчику! Ты знаешь? –
Христос воскрес?
Эта весть звучит с радостью
До небес!
Привет,, одуванчик! Ты знаешь, что –
Смерть победил Иисус?
Нет власти у тьмы,
Я молюсь Богу!
О, милый,, привет,, привет!
Порадуйся со мной!
Любовью выкупил наш мир
Господь, Спаситель мой!
Поют небо и земля,
Луна славится над миром,
Ибо каждое сердце говорит:
Воскрес наш Выкупитель!
Писанка Екатерина Перелесная
Хорошая писанка у меня,
пожалуй, лучшей и нет.
Мама только помогала,
рисовала же я сама.
Нарисовала мелко цветы,
восемь крестиков малых
и мелко елочку,
и поясок между ними
Хотя не сразу нарисовала
(испортила пять яиц),
но как шестое закончила,
папа сказал: "Молодец!”
Я ту писанку для себя,
для образца оставлю,
а для мамы и для папы
две еще лучших напишу.
Писанки Марийка Пидгирянка
Испекла мама на Пасху
беленькие паски,
а я куплю себе краски,
напишу писанки.
Распишу я на писанках
цветы, елочки,
разрисую, раздам
между сестренками.
А брату маленькому
дам писанки две,
чтобы ими карбулялся
в шелковой траве.
Пасхальные писанки Леонид Полтава
Что за дивные яички
наша курочка снесла!
Нарисованное гнездышко,
еще и птичка маленькая,
вокруг – красочные цветы,
желтые, синие веточки..
Догадываетесь ли вы,, дети,
что это? Вероятно – писанки!
Их не курочка снесла,
их мама принесла,
мы вместе разрисовали
для праздничного стола:
сияют наши писанки,
как весенние цветочки!
Стихи на Пасху для детей
Почему так радостно мне?
Почему так хочется петь?
И папа и мама не грустные,
И так все убрано в доме?
И синее небо рассветное,
И солнышко, и поле, и сад –
Все умыто, чистое и праздничное,
Совсем не такое, как день назад!
И вдруг сердце подсказало:
Сегодня же мир чтит весь
Тот день, когда у смерти жало
Христос забрал, потому что Он воскрес!
Автор неизвестен
* * *
Я проснулся сегодня рано –
О, какой чудесный миг –
Солнце умело и старательно
Купол неба золотит.
Все блестит, земля в обновлении
И радуется мир весь.
День сегодня исключительный,
Всем скажу: “Христос воскрес!”
Он со мной и с тобой,
Он воистину жив,
Кто примет Его с любовью,
То откроет мир новый.
Автор неизвестен
Христос воскрес! В. М. Герасимюк
Чему все радуются:
И мама, и папа,
Бабушки и дедушки,
И даже малыши? Еще и звуки волшебные
Нам льются с небес –
Потому что праздник сегодня,
Христос наш Воскрес! Давно уже совершил Он
Это чудо из чудес –
Ценой жизни всех
Освободил от грехов. Мы славу возносим
Его до небес –
Христос наш Воскрес,
Он навеки воскрес!
Христос воскрес! M. Верес
Христос Воскрес! Все радуется,
Смеется солнышко с небес,
Прозрачная речушка лелеет –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
В траве фиалочки вздыхают
И подснежник дрожит весь,
Расцвела яблонька аж сияет –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Звенят птички в поле, в лесу;
И колокол поет до небес,
Где белые облака расплылись –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Сергей Рачинец
Весеннее солнышко с небес –
О, незабываемое нынче время:
Христос воскрес! Христос Воскрес!
Это Тот, кто любит нас,
Дарит нам жизнь новую,
Достойную похвалы,
В сердце нашем живет,
Чтобы вечно мы жили.
Несмотря на надругательства все и зло,
И боль невыносимую свою
У смерти вырвал Он жало,
Чтобы спасти мир.
Поэтому, хвала Ему и честь,
Поклон низкий к ногам.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Для каждого, для всех.
Идет весна
Идет весна, весняночка –
Я открою окно,
Я, маленькая Оксаночка,
Жду ее давно.
С ней – денька в день,
Солнца с небес,
Чтобы сказать каждому,
Что Христос воскрес!
Пасха Николай Щербак
Великий день!
Великий день!
Светлая Пасха
На земле!
Много радости и песен
Принес нам ангел
На крыле..
Веснянку дети
Хороводят –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Сегодня и солнце
Не заходит,
А сияет и сияет с небес.
Пасхальное Звездное Звездная Живка
Солнце сияет в ясной голубизне,
Теплым лучом целует мир весь.
И сердца для радости открыты:
Знайте, люди, что Христос Воскрес!
Воробьи чирикают на улице –
То они поют Богу честь!
Забудьте сомнения и горе,
Ибо Христос Воистину Воскрес!
* * *
Разливается рекой
Клич звонкий – весны привет.
Это ласковой рукой
Бог дарит счастье в мир. В маленьком семени
Вновь проснулась жизнь.
Здравствуй, Праздник Воскресения!
Здравствуй вечное будущее!
Автор неизвестен
(Из народного)
Радость с неба ся являет,
Пасха красная день приветствует,
Радуйтесь искренне нынче –
Бог дал радость всей семье,
Бог дал радость нам с небес,
Христос воскрес!
Христос воскрес!
(Из народного)
Верба бьет, не я бью,
Через неделю – Пасха!
Уже не за горами
Красное яичко.
Лоза бьет, не я бью,
Через неделю – Пасха!
Будь здоров, как вода,
И богат, как земля.
***
Несется песня к небесам, –
Это радуются дети,
Ради нас Христос воскрес,
Как нам не радоваться?!
В этот чудесный, славный миг
Исчезнет пусть тревога,
И вы, взрослые, не молчите, –
Славьте с нами Бога.
Об этом чуде из чудес
Пусть услышат повсюду.
Из мертвых наш Христос воскрес,
Веселитесь, люди!
Автор неизвестен
Стишок на Пасху
Светлое утро Виктор Борщ
Жемчугом и златом
Росы разлились,
В праздничные одежды
Яблоньки нарядились.
Просыпайтесь, дети,
Утро уже наступило!
Воробей приветливо
Песню запел песню запел.
Божьего творения
Величие и красота
Восславляют воскресение
Господа Христа.
Пусть этот детский хор –
Песенка простая
Прославляет звонко
Славный день Христа.
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Екатерина Перелесная
Поет жаворонок с небес:
– Христос воскрес! Христос воскрес!
В небо колокол гудит из села:
– Христос воскрес! Ему хвала!
В лучах солнечная голубизна:
Христос воскрес! Его хвалите!
Журчит ручей – весенний колокольный звон:
– Воскрес Христос – Господний Сын!
Радуются дети в венках:
– Христос воскрес на небесах! И вся земля, как тот венок,
из чудесных трав, детей, цветов..
И в сердце радость через край:
воскресли поле, река, роща,
и несется песня к небесам:
– Христос воскрес! Христос воскрес!
Воскресение
1
На полях, на дворе
Уже весна зеленая.
Вспыхнул от зари
День благословенный.
Солнце шлет с высоты
Золото-лучи.
Нынче день – не простой,
Зветься – Воскресение.
А оно, чтобы ты знал,
Это великое чудо:
Смертью смерть победил
Божий Сын единственный.
2
Что за день чудесный Воскресения,
Полный любви и надежд!
По чьему-то мудрому повелению
Мир вокруг вдруг помолодел.
Прямо в дом льется солнца наводнение,
Уже давно такого не было,
А душа становится моя внезапно,
Как белое лебединое крыло.
Хочет в небо освобождения ради
Из тьмы, что застилает мне..
Воскресение – это великая радость,
Благодать Господня весной.
Сергей Рачинец
День святого воскресения Степан Загорулько
Шли дни, века проходили,
Вставало солнце, дождь шел,
А в небе ангелы ждали,
Чтобы день наконец этот пришел.
И открылись небесные врата,
Засиял нам путь спасения путь.
"Воскрес!" – звучало над садами,
"Воскрес!" – пело в сердцах.
Христос – в небеса путь единственный,
Он победил и смерть и грех.
Нас понимает, как Человек,
И любит нас, как Бог, всех.
И в день святого Воскресения
Снова сияет солнце с высоты –
Христос нас зовет к спасению,
Как Он воскрес, воскреснешь ты!
Воскресение Сергей Рачинец
Что за день чудесный воскресения,
Полный любви и надежд?
По чьему-то мудрому повелению
Мир вокруг вдруг помолодел.
Прямо в дом льется солнца наводнение,
Уже давно такого не было.
А душа становится моя внезапно,
Как белое лебединое крыло.
Хочет в небо освобождения ради
Из тьмы, что застилает мне..
Воскресение – это великая радость,
Благодать Господня весной.
Песня о Христе В. М. Герасимюк
Как Иисус наш родился,
Снова мир благословился,
Потому что Отец Всевышний Сына нам послал,
Чтобы учил детей как жить
И как ближнего любить,
Чтобы жизнь ценой нам спасение дал.
Люди не познали Сына,
Потому что не хотели учиться
И тогда Его роняли на кресте.
"Что же вы, люди наделали?
Вы же Спасителя убили..."
И заплакали на небе все святые.
Порадуйтесь, добрые люди,
Потому что на свете стало чудо,
И Христос, как и писалось, воскрес!
Он явился людям снова,
Весть Он принес чудесную,
А тогда вознесся в славе к небесам.
Научил нас всех любить,
Оставил нам заветы,
И сказал, что скоро придет вновь.
Но придет Он уже судить,
Поэтому покайтесь, дорогие дети,
И примите Его безмерную Любовь.
Все спасены, все поют,
Друг друга приветствуют,
Как когда-то, в ту седую древность.
Там апостолы ходили,
Об Иисусе говорили,
Возвещали миру Благую весть:
"Христос Воскрес!"
Пасхальные стишки
Воскрес, чтобы я воскресла Мирослава Приходько
Христос любил всех людей,
А особенно – больных, грешных,
Кому казался мир этот
Таким мрачным и неутешительным.
Хотя он любовь, добро творил,
Но не все это понимали,
Из-за клеветы врагов
Христа к казни приговорили.
Иисус принял Голгофский крест,
Терпел надругательства и страдания,
Молчал, познав предательство и смерть,
Хотя мог остановить те издевательства.
Он стал заступником для нас
Перед святым Всевышним Богом.
Каким нелегким было то время,
Что в небо нам открыл дорогу!
Погасло солнце и тьма
И печаль окутала землю,
Но ночь недолго была
И в скорби прошла.
Воскресным утром быстро в сад
Идет Мария Магдалина;
И облетает древесный град
"ХРИСТОС ВОСКРЕС!" – эта весть удивительная.
Воскрес, чтобы больше не умирать,
Чтобы преодолеть власть ада,
Чтобы нас от смерти спасти,
Чтобы я также с Христом воскресла!
Мой путь лежит в будущее,
Иисус меня к небу зовет.
Он подарил мне жизнь
Счастливую, радостную и вечную!
Не поздравляйте "З наступаючою Пасхою": как правильно говорить на украинском о пасхальных праздниках?
Большинство украинцев в этом году празднует Пасху 12 апреля.
В Украине можно услышать разные названия для обозначения этого праздника. В большинстве словарей украинского языка за ним закреплено название "Пасха".
А "Воскресение Христово" – более церковный вариант. Это название используют и в торжественном стиле и в художественных произведениях.