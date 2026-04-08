Великдень – одне з найсвітліших свят року, яке об'єднує родини та наповнює серця добром, повідомляє "Міні Рівне". У цей день дорослі й діти вітають одне одного, діляться щирими словами та створюють особливу атмосферу радості й затишку.
Дивіться також "Я б стала таким же крутим вчителем": твір третьокласниці розчулив мережу
Чому варто читати дітям великодні вірші?
Вірші допомагають дітям краще зрозуміти зміст свята та його традиції. Через прості рими й образи малеча легше сприймає важливі цінності – добро, любов і віру.
Такі тексти ідеально підходять для дитячих ранків у школі чи садочку, домашніх святкувань або підготовки святкових листівок. Вони короткі, легко запам'ятовуються та створюють святковий настрій.
Крім того, читання віршів разом із батьками або вчителями допомагає розвивати мовлення, пам'ять і уяву дитини. А головне – дарує теплі емоції та відчуття свята.
Свято Пасхи недалечко Н.Б. Куфко
Свято Пасхи недалечко,
Люди звичай бережуть, –
Розмальовують яєчка,
Пишні пасочки печуть.
Це такі чудові дні:
В гості йти, під рушниками
Страви нести запашні.
Мати щирі почуття,
Людям зичити здоров’я
І щасливого життя.
Святість – це чарівне слово,
Тільки треба так зуміть,
Щоб життя своє святково
У труді й добрі прожить.
На Великдень О. Овсієнко
На Великдень у селі
Раді діточки малі.
В церкві свічечки горять,
Всюди Божа благодать.
Великдень Христина Білоус
Завела нас веснянка у коло,
Красне сонце веде всіх за руки.
І квітки, наче струни, навколо
Таємничі розхлюпують звуки.
І земля – ніби писанка світла –
Кольорова, весела сьогодні.
В церкві люди – святкові й привітні.
Воскресаєм у дні Великодні.
Великодній кошик
Під образами кошичок поставлю
І постелю на денце рушничок.
Ще раз ладненько пасочку поправлю
Кладу її поміж писаночок.
Ще покладу і шиночку, й ковбаску,
Смачнії коржики, і масло, і сальце…
Все прикрашу, неначе добру казку.-
Вербиченьку вплету рясним вінцем…
І. пам”ятаючи життєву прозу
Про нашу всенародную біду,
Я сіль кладу, щоб пам”ятати сльози,
Якими поливали лободу.
Несу до церкви кошичок з квітками
І там почую радісні пісні.
В молитві попрохаю Божу Маму,
Щоб паскою ділились люди всі !
Хай діти б”ють яєчка кольорові
В окропленні свяченої води.
Хай зустрічають ранки світанкові,
І щоб не знали паски з лободи!
Чудoвий, pадісний pанок
Чудoвий pанок, cонце cвітить,
Лунaє пiсня дo нeбес,
Pадіють вcі, – дoрослі й дiти,
Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!
Який цe pанок уpочистий,
Нe cтало cмутку, – cмуток щeз,
I cкрізь лeтить тa cлавна вiстка:
Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!
Нeхай ця вiстка cкрізь лунaє,
Зaснулий cвіт звoрушивсь вeсь,
Xай людям вcім pозповідає:
Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!
Зa cмерть Xристову, зa cпасіння,
Зa тe, щo Вiн зiйшов з нeбес,
Нeхай в цe cвято вoскресіння
Cпівають вcі: Xристос вoскрес!
Скоро Великдень / Фото Unsplash
Зайчикова пригода Ніна Мудрик-Мриц
Ішов зайчик крізь лісок,
Ніс торбину писанок.
Вийшов зайчик на горбок,
Зачепився за пеньок.
Покотились на всі боки
Зайчик, торба, писанки.
Налякався зайчик: “Ах!”
Заховався у кущах.
Вийшли діти у лісок,
Назбирали писанок.
Залишили в лісі сміх,
Щоб радіти зайчик міг.
Пpивіт, гoробчику! Ти знaєш? Зоряна Живка
Пpивіт, гoробчику! Ти знaєш –
Xристос вoскрес?!
Ця звiстка pайдужно лунaє
Aж дo нeбес!
Пpивіт, кульбaбко! Знaєш ти –
Cмерть пeреміг Iсус?!
Нeмає влaди в тeмноти,
Я Бoгові мoлюсь!
O coнечку, пpивіт, пpивіт!
Зi мнoю пoрадій!
Любoв’ю викупив нaш cвіт
Гoсподь, Cпаситель мiй!
Cпівають нeбо i зeмля,
Лунa xвала нaд cвітом,
Бo кoжне сeрце пpомовля:
Вoскрес нaш Викупитeль!
Писанка Катерина Перелісна
Гарна писанка у мене,
мабуть, кращої й нема.
Мама тільки помагала,
малювала ж я сама.
Змалювала дрібно квіти,
вісім хрестиків малих
і дрібнесенько ялинку,
й поясочок поміж них
Хоч не зразу змалювала
(зіпсувала п’ять яєць),
та як шосте закінчила,
тато мовив: „Молодець!”
Я ту писанку для себе,
для зразочка залишу,
а для мами і для тата
дві ще кращих напишу.
Писанки Марійка Підгірянка
Спекла мама на Великдень
біленькі паски,
а я куплю собі краски,
спишу писанки.
Розпишу я на писанках
квітки, ялички,
розмалюю, роздарую
межи сестрички.
А братові маленькому
дам писанки дві,
щоби ними карбулявся
в шовковій траві.
Великодні писанки Леонід Полтава
Що за дивнії яєчка
наша курочка знесла!
Намальоване гніздечко,
ще й пташиночка мала,
навкруги – барвисті квіти,
жовті, сині гілочки…
Чи здогадуєтесь, діти,
що це? Певно – писанки!
Їх не курочка знесла,
їх матуся принесла,
ми гуртом розмалювали
для святкового стола:
сяють наші писанки,
як весняні квіточки!
Вірші на Великдень для дітей
Чому так радісно мені?
Чому так хочеться співати?
І тато й мама не сумні,
І так все прибрано у хаті?
І синє небо світанкове,
І сонечко, і поле, й сад –
Все вмите, чисте і святкове,
Геть не таке, як день назад!
І раптом серце підказало:
Сьогодні ж світ шанує весь
Той день, коли у смерті жало
Христос забрав, бо Він воскрес!
Автор невідомий
* * *
Я проснувся нині рано –
О, яка чудова мить –
Сонце вправно і старанно
Купол неба золотить.
Все блищить, земля в обнові
І радіє світ увесь.
День сьогодні винятковий,
Всім скажу: “Христос воскрес!”
Він зі мною і з тобою,
Він воістину живий,
Хто прийме Його з любов’ю,
То відкриє світ новий.
Автор невідомий
Христос воскрес! В. М. Герасимюк
Чого всі радіють:
І мама, і тато,
Бабуні й дідуні,
І навіть малята? Ще й звуки чарівні
Нам ллються з небес –
Бо свято сьогодні,
Христос наш Воскрес! Давно вже звершив Він
Це диво із див –
Ціною життя всіх
Звільнив від гріхів. Ми славу підносим
Його до небес –
Христос наш Воскрес,
Він навіки воскрес!
Христос воскрес! M. Верес
Христос Воскрес! Усе радіє,
Сміється сонечко з небес,
Прозора річечка леліє –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
В траві фіалочки зітхають
І пролісок тремтить увесь,
Розквітла яблунька аж сяє –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Дзвенять пташки у полі, в лісі;
І дзвін співає до небес,
Де білі хмарки розплилися –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Сергій Рачинець
Весняне сонечко з небес –
О, незабутній нині час:
Христос воскрес! Христос Воскрес!
Це Той, хто любить нас,
Дарує нам життя нове,
Достойне похвали,
У серці нашому живе,
Щоб вічно ми жили.
Попри наруги всі і зло,
І біль нестерпний свій
У смерті вирвав Він жало,
Щоб врятувати світ.
Отож, хвала Йому і честь,
Уклін низький до ніг.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Для кожного, для всіх.
Йде весна
Йде весна, весняночка –
Відчиню вікно,
Я, мала Оксаночка,
Жду її давно.
З нею – дня погожого,
Сонця із небес,
Щоб сказати кожному,
Що Христос воскрес!
Великдень Микола Щербак
Великий день!
Великий день!
Ясний Великдень
На землі!
Багато радості й пісень
Приніс нам янгол
На крилі…
Веснянку діти
Хороводять –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Сьогодні й сонце
Не заходить,
А сяє й сяє із небес.
Великоднє Зоряна Живка
Сонце сяє у ясній блакиті,
Теплим променем цілує світ увесь.
І серця для радості відкриті:
Знайте, люди, що Христос Воскрес!
Горобці цвірінькають надворі –
То вони співають Богу честь!
Позабудьте сумніви і горе,
Бо Христос Воістину Воскрес!
* * *
Розливається рікою
Клич дзвінкий – весни привіт.
Це ласкавою рукою
Бог дарує щастя в світ.У маленькій насінині
Знов прокинулось життя.
Здрастуй, Свято Воскресіння!
Здрастуй вічне майбуття!
Автор невідомий
(З народного)
Радість з неба ся являє,
Паска красна день вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав радість всій родині,
Бог дав радість нам з небес,
Христос воскрес!
Христос воскрес!
(З народного)
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Лине пісня до небес, –
Це радіють діти,
Ради нас Христос воскрес,
Як нам не радіти?!
В цю чудову, славну мить
Зникне хай тривога,
Й ви, дорослі, не мовчіть, –
Славте з нами Бога.
Про це чудо із чудес
Хай почують всюди.
З мертвих наш Христос воскрес,
Веселіться, люди!
Автор невідомий
Віршик на Великдень / Фото Pixabay
Світлий ранок Віктор Борщ
Перлами та златом
Роси розлились,
У святкові шати
Яблуньки вдяглись.
Прокидайтесь, діти,
Ранок вже настав!
Горобець привітно
Пісню заспівав.
Божого творіння
Велич і краса
Славлять воскресіння
Господа Христа.
Хай цей хор дитячий –
Пісенька проста
Прославляє дзвінко
Славний день Христа.
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Катерина Перелісна
Співає жайворон з небес:
– Христос воскрес! Христос воскрес!
У небо дзвін гуде з села:
– Христос воскрес! Йому хвала!
В проміннях сонячна блакить:
Христос воскрес! Його хваліть!
Дзюрчить струмок – весняний дзвін:
– Воскрес Христос – Господній Син!
Радіють діти у вінках:
– Христос воскрес на небесах! І вся земля, мов той вінок,
з чудесних трав, дітей, квіток…
І в серці радість через край:
воскресли поле, річка, гай,
і лине пісня до небес:
– Христос воскрес! Христос воскрес!
Воскресіння
1
На полях, на дворі
Вже весна зелена.
Спалахнув від зорі
День благословенний.
Сонце шле з висоти
Золото-проміння.
Нині день – не простий,
Зветься – Воскресіння.
А воно, щоб ти знав,
То велике диво:
Смертю смерть подолав
Божий Син єдиний.
2
Що за день чудовий Воскресіння,
Сповнений любові і надій!
За чиїмось мудрим повелінням
Світ довкола враз помолодів.
Прямо в хату ллється сонця повінь,
Вже давно такої не було,
А душа стає моя раптово,
Наче біле лебедя крило.
Хоче в небо визволення ради
Із пітьми, що застує мені…
Воскресіння – то велика радість,
Благодать Господня навесні.
Сергій Рачинець
День святого воскресіння Степан Загорулько
Минали дні, віки минали,
Вставало сонце, дощ ішов,
А в небі ангели чекали,
Щоб день нарешті цей прийшов.
І відчинились неба брами,
Засяяв нам спасіння шлях.
"Воскрес!" – лунало над садами,
"Воскрес!" – співало у серцях.
Христос – у небо шлях єдиний,
Він переміг і смерть і гріх.
Нас розуміє, як Людина,
І любить нас, як Бог, усіх.
І в день святого Воскресіння
Знов сяє сонце з висоти –
Христос нас кличе до спасіння,
Як Він воскрес, воскреснеш ти!
Воскресіння Сергій Рачинець
Що за день чудовий воскресіння,
Сповнений любові і надій?
За чиїмось мудрим повелінням
Світ довкола враз помолодів.
Прямо в хату ллється сонця повінь,
Вже давно такої не було.
А душа стає моя раптово,
Наче біле лебедя крило.
Хоче в небо визволення ради
Із пітьми, що застує мені…
Воскресіння – то велика радість,
Благодать Господня навесні.
Пісня про Христа В. М. Герасимюк
Як Ісус наш народився,
Знову світ благословився,
Бо Отець Всевишній Сина нам послав,
Щоб учив дітей як жити
І як ближнього любити,
Щоб життя ціною нам спасіння дав.
Люди Сина не пізнали,
Бо учитись не бажали
І тоді Його роняли на хресті.
"Що ж ви, люди наробили?
Ви ж Спасителя убили…"
І заплакали на небі всі святі.
Порадійте, добрі люди,
Бо на світі стало чудо,
І Христос, як і писалося, воскрес!
Він з’явився людям знову,
Звістку Він приніс чудову,
А тоді вознісся в славі до небес.
Научив нас всіх любити,
Залишив нам заповіти,
І сказав, що незабаром прийде знов.
Та прийде Він вже судити,
Тож покайтесь, любі діти,
І прийміть Його безмірную Любов.
Всі спасенні, всі співають,
Один одного вітають,
Як колись, в ту сиву давнину.
Там апостоли ходили,
Про Ісуса говорили,
Повіщали світу Добру новину:
"Христос Воскрес!"
Великодні віршики / Фото Pixabay
Воскрес, щоб я воскресла Мирослава Приходько
Христос любив усіх людей,
А особливо – хворих, грішних,
Кому здавався світ оцей
Такім похмурним і невтішним.
Хоч він любов, добро творив,
Та не усі це розуміли,
Через наклепи ворогів
Христа до страти засудили.
Ісус прийняв голгофській хрест,
Терпів наругу і страждання,
Мовчав, пізнавши зраду й смерть,
Хоч міг спинити ті знущання.
Він став заступником для нас
Перед святим Всевишнім Богом.
Яким нелегким був той час,
Що в небо нам відкрив дорогу!
Погасло сонце і пітьма
Журбою землю огорнула,
Та ніч недовго була
І у скорботі проминула.
Недільним ранком швидко в сад
Іде Марія Магдалина;
І облітає деревній град
"ХРИСТОС ВОСКРЕС!" – ця вістка дивна.
Воскрес, щоб більше не вмирать,
Щоб подолати владу пекла,
Щоб нас від смерті врятувать,
Щоб я також з Христом воскресла!
Мій шлях лежить у майбуття,
Ісус мене до неба кличе.
Він дарував мені життя
Щасливе, радісне і вічне!
Не вітайте "З наступаючою Пасхою": як правильно говорити українською про великодні свята?
Більшість українців цьогоріч святкує Великдень 12 квітня.
В Україні можна почути різні назви на позначення цього свята. У більшості словників української мови за ним закріплена назва "Великдень".
А "Воскресіння Христове" – більш церковний варіант. Цю назву використовують і в урочистому стилі та в художніх творах.