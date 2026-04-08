Великдень – одне з найсвітліших свят року, яке об'єднує родини та наповнює серця добром, повідомляє "Міні Рівне". У цей день дорослі й діти вітають одне одного, діляться щирими словами та створюють особливу атмосферу радості й затишку.

Чому варто читати дітям великодні вірші?

Вірші допомагають дітям краще зрозуміти зміст свята та його традиції. Через прості рими й образи малеча легше сприймає важливі цінності – добро, любов і віру.

Такі тексти ідеально підходять для дитячих ранків у школі чи садочку, домашніх святкувань або підготовки святкових листівок. Вони короткі, легко запам'ятовуються та створюють святковий настрій.

Крім того, читання віршів разом із батьками або вчителями допомагає розвивати мовлення, пам'ять і уяву дитини. А головне – дарує теплі емоції та відчуття свята.

Свято Пасхи недалечко Н.Б. Куфко Свято Пасхи недалечко,

Люди звичай бережуть, –

Розмальовують яєчка,

Пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, –

Це такі чудові дні:

В гості йти, під рушниками

Страви нести запашні. Доброзичливо, з любов’ю

Мати щирі почуття,

Людям зичити здоров’я

І щасливого життя. Святість – це чарівне слово,

Тільки треба так зуміть,

Щоб життя своє святково

У труді й добрі прожить. На Великдень О. Овсієнко На Великдень у селі

Раді діточки малі.

В церкві свічечки горять,

Всюди Божа благодать. Великдень Христина Білоус Завела нас веснянка у коло,

Красне сонце веде всіх за руки.

І квітки, наче струни, навколо

Таємничі розхлюпують звуки.

І земля – ніби писанка світла –

Кольорова, весела сьогодні.

В церкві люди – святкові й привітні.

Воскресаєм у дні Великодні. Великодній кошик Під образами кошичок поставлю

І постелю на денце рушничок.

Ще раз ладненько пасочку поправлю

Кладу її поміж писаночок. Ще покладу і шиночку, й ковбаску,

Смачнії коржики, і масло, і сальце…

Все прикрашу, неначе добру казку.-

Вербиченьку вплету рясним вінцем… І. пам”ятаючи життєву прозу

Про нашу всенародную біду,

Я сіль кладу, щоб пам”ятати сльози,

Якими поливали лободу. Несу до церкви кошичок з квітками

І там почую радісні пісні.

В молитві попрохаю Божу Маму,

Щоб паскою ділились люди всі ! Хай діти б”ють яєчка кольорові

В окропленні свяченої води.

Хай зустрічають ранки світанкові,

І щоб не знали паски з лободи!

Чудoвий, pадісний pанок

Чудoвий pанок, cонце cвітить,

Лунaє пiсня дo нeбес,

Pадіють вcі, – дoрослі й дiти,

Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!

Який цe pанок уpочистий,

Нe cтало cмутку, – cмуток щeз,

I cкрізь лeтить тa cлавна вiстка:

Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!

Нeхай ця вiстка cкрізь лунaє,

Зaснулий cвіт звoрушивсь вeсь,

Xай людям вcім pозповідає:

Xристос вoскрес! Xристос вoскрес!

Зa cмерть Xристову, зa cпасіння,

Зa тe, щo Вiн зiйшов з нeбес,

Нeхай в цe cвято вoскресіння

Cпівають вcі: Xристос вoскрес!

Скоро Великдень / Фото Unsplash

Зайчикова пригода Ніна Мудрик-Мриц Ішов зайчик крізь лісок,

Ніс торбину писанок.

Вийшов зайчик на горбок,

Зачепився за пеньок.

Покотились на всі боки

Зайчик, торба, писанки.

Налякався зайчик: “Ах!”

Заховався у кущах.

Вийшли діти у лісок,

Назбирали писанок.

Залишили в лісі сміх,

Щоб радіти зайчик міг. Пpивіт, гoробчику! Ти знaєш? Зоряна Живка Пpивіт, гoробчику! Ти знaєш –

Xристос вoскрес?!

Ця звiстка pайдужно лунaє

Aж дo нeбес!

Пpивіт, кульбaбко! Знaєш ти –

Cмерть пeреміг Iсус?!

Нeмає влaди в тeмноти,

Я Бoгові мoлюсь!

O coнечку, пpивіт, пpивіт!

Зi мнoю пoрадій!

Любoв’ю викупив нaш cвіт

Гoсподь, Cпаситель мiй!

Cпівають нeбо i зeмля,

Лунa xвала нaд cвітом,

Бo кoжне сeрце пpомовля:

Вoскрес нaш Викупитeль! Писанка Катерина Перелісна Гарна писанка у мене,

мабуть, кращої й нема.

Мама тільки помагала,

малювала ж я сама.

Змалювала дрібно квіти,

вісім хрестиків малих

і дрібнесенько ялинку,

й поясочок поміж них

Хоч не зразу змалювала

(зіпсувала п’ять яєць),

та як шосте закінчила,

тато мовив: „Молодець!”

Я ту писанку для себе,

для зразочка залишу,

а для мами і для тата

дві ще кращих напишу.

Писанки Марійка Підгірянка

Спекла мама на Великдень

біленькі паски,

а я куплю собі краски,

спишу писанки.

Розпишу я на писанках

квітки, ялички,

розмалюю, роздарую

межи сестрички.

А братові маленькому

дам писанки дві,

щоби ними карбулявся

в шовковій траві.

Великодні писанки Леонід Полтава

Що за дивнії яєчка

наша курочка знесла!

Намальоване гніздечко,

ще й пташиночка мала,

навкруги – барвисті квіти,

жовті, сині гілочки…

Чи здогадуєтесь, діти,

що це? Певно – писанки!

Їх не курочка знесла,

їх матуся принесла,

ми гуртом розмалювали

для святкового стола:

сяють наші писанки,

як весняні квіточки!

Вірші на Великдень для дітей

Чому так радісно мені?

Чому так хочеться співати?

І тато й мама не сумні,

І так все прибрано у хаті?

І синє небо світанкове,

І сонечко, і поле, й сад –

Все вмите, чисте і святкове,

Геть не таке, як день назад!

І раптом серце підказало:

Сьогодні ж світ шанує весь

Той день, коли у смерті жало

Христос забрав, бо Він воскрес!

Автор невідомий

* * *

Я проснувся нині рано –

О, яка чудова мить –

Сонце вправно і старанно

Купол неба золотить.

Все блищить, земля в обнові

І радіє світ увесь.

День сьогодні винятковий,

Всім скажу: “Христос воскрес!”

Він зі мною і з тобою,

Він воістину живий,

Хто прийме Його з любов’ю,

То відкриє світ новий.

Автор невідомий

Христос воскрес! В. М. Герасимюк

Чого всі радіють:

І мама, і тато,

Бабуні й дідуні,

І навіть малята? Ще й звуки чарівні

Нам ллються з небес –

Бо свято сьогодні,

Христос наш Воскрес! Давно вже звершив Він

Це диво із див –

Ціною життя всіх

Звільнив від гріхів. Ми славу підносим

Його до небес –

Христос наш Воскрес,

Він навіки воскрес!

Христос воскрес! M. Верес

Христос Воскрес! Усе радіє,

Сміється сонечко з небес,

Прозора річечка леліє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

В траві фіалочки зітхають

І пролісок тремтить увесь,

Розквітла яблунька аж сяє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Дзвенять пташки у полі, в лісі;

І дзвін співає до небес,

Де білі хмарки розплилися –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Сергій Рачинець

Весняне сонечко з небес –

О, незабутній нині час:

Христос воскрес! Христос Воскрес!

Це Той, хто любить нас,

Дарує нам життя нове,

Достойне похвали,

У серці нашому живе,

Щоб вічно ми жили.

Попри наруги всі і зло,

І біль нестерпний свій

У смерті вирвав Він жало,

Щоб врятувати світ.

Отож, хвала Йому і честь,

Уклін низький до ніг.

Христос воскрес! Христос воскрес!

Для кожного, для всіх.

Йде весна

Йде весна, весняночка –

Відчиню вікно,

Я, мала Оксаночка,

Жду її давно.

З нею – дня погожого,

Сонця із небес,

Щоб сказати кожному,

Що Христос воскрес!

Великдень Микола Щербак Великий день!

Великий день!

Ясний Великдень

На землі!

Багато радості й пісень

Приніс нам янгол

На крилі… Веснянку діти

Хороводять –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Сьогодні й сонце

Не заходить,

А сяє й сяє із небес.

Великоднє Зоряна Живка

Сонце сяє у ясній блакиті,

Теплим променем цілує світ увесь.

І серця для радості відкриті:

Знайте, люди, що Христос Воскрес!

Горобці цвірінькають надворі –

То вони співають Богу честь!

Позабудьте сумніви і горе,

Бо Христос Воістину Воскрес!

* * *

Розливається рікою

Клич дзвінкий – весни привіт.

Це ласкавою рукою

Бог дарує щастя в світ.У маленькій насінині

Знов прокинулось життя.

Здрастуй, Свято Воскресіння!

Здрастуй вічне майбуття!

Автор невідомий

(З народного)

Радість з неба ся являє,

Паска красна день вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав радість всій родині,

Бог дав радість нам з небес,

Христос воскрес!

Христос воскрес!

(З народного) Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля. *** Лине пісня до небес, –

Це радіють діти,

Ради нас Христос воскрес,

Як нам не радіти?! В цю чудову, славну мить

Зникне хай тривога,

Й ви, дорослі, не мовчіть, –

Славте з нами Бога. Про це чудо із чудес

Хай почують всюди.

З мертвих наш Христос воскрес,

Веселіться, люди!

Автор невідомий Світлий ранок Віктор Борщ Перлами та златом

Роси розлились,

У святкові шати

Яблуньки вдяглись. Прокидайтесь, діти,

Ранок вже настав!

Горобець привітно

Пісню заспівав. Божого творіння

Велич і краса

Славлять воскресіння

Господа Христа. Хай цей хор дитячий –

Пісенька проста

Прославляє дзвінко

Славний день Христа. ХРИСТОС ВОСКРЕС! Катерина Перелісна Співає жайворон з небес:

– Христос воскрес! Христос воскрес!

У небо дзвін гуде з села:

– Христос воскрес! Йому хвала!

В проміннях сонячна блакить:

Христос воскрес! Його хваліть!

Дзюрчить струмок – весняний дзвін:

– Воскрес Христос – Господній Син!

Радіють діти у вінках:

– Христос воскрес на небесах! І вся земля, мов той вінок,

з чудесних трав, дітей, квіток…

І в серці радість через край:

воскресли поле, річка, гай,

і лине пісня до небес:

– Христос воскрес! Христос воскрес! Воскресіння 1

На полях, на дворі

Вже весна зелена.

Спалахнув від зорі

День благословенний. Сонце шле з висоти

Золото-проміння.

Нині день – не простий,

Зветься – Воскресіння. А воно, щоб ти знав,

То велике диво:

Смертю смерть подолав

Божий Син єдиний. 2

Що за день чудовий Воскресіння,

Сповнений любові і надій!

За чиїмось мудрим повелінням

Світ довкола враз помолодів.

Прямо в хату ллється сонця повінь,

Вже давно такої не було,

А душа стає моя раптово,

Наче біле лебедя крило.

Хоче в небо визволення ради

Із пітьми, що застує мені…

Воскресіння – то велика радість,

Благодать Господня навесні.

Сергій Рачинець День святого воскресіння Степан Загорулько Минали дні, віки минали,

Вставало сонце, дощ ішов,

А в небі ангели чекали,

Щоб день нарешті цей прийшов. І відчинились неба брами,

Засяяв нам спасіння шлях.

"Воскрес!" – лунало над садами,

"Воскрес!" – співало у серцях. Христос – у небо шлях єдиний,

Він переміг і смерть і гріх.

Нас розуміє, як Людина,

І любить нас, як Бог, усіх. І в день святого Воскресіння

Знов сяє сонце з висоти –

Христос нас кличе до спасіння,

Як Він воскрес, воскреснеш ти! Воскресіння Сергій Рачинець Що за день чудовий воскресіння,

Сповнений любові і надій?

За чиїмось мудрим повелінням

Світ довкола враз помолодів.

Прямо в хату ллється сонця повінь,

Вже давно такої не було.

А душа стає моя раптово,

Наче біле лебедя крило.

Хоче в небо визволення ради

Із пітьми, що застує мені…

Воскресіння – то велика радість,

Благодать Господня навесні.

Пісня про Христа В. М. Герасимюк

Як Ісус наш народився,

Знову світ благословився,

Бо Отець Всевишній Сина нам послав,

Щоб учив дітей як жити

І як ближнього любити,

Щоб життя ціною нам спасіння дав.

Люди Сина не пізнали,

Бо учитись не бажали

І тоді Його роняли на хресті.

"Що ж ви, люди наробили?

Ви ж Спасителя убили…"

І заплакали на небі всі святі.

Порадійте, добрі люди,

Бо на світі стало чудо,

І Христос, як і писалося, воскрес!

Він з’явився людям знову,

Звістку Він приніс чудову,

А тоді вознісся в славі до небес.

Научив нас всіх любити,

Залишив нам заповіти,

І сказав, що незабаром прийде знов.

Та прийде Він вже судити,

Тож покайтесь, любі діти,

І прийміть Його безмірную Любов.

Всі спасенні, всі співають,

Один одного вітають,

Як колись, в ту сиву давнину.

Там апостоли ходили,

Про Ісуса говорили,

Повіщали світу Добру новину:

"Христос Воскрес!"

Великодні віршики / Фото Pixabay

Воскрес, щоб я воскресла Мирослава Приходько

Христос любив усіх людей,

А особливо – хворих, грішних,

Кому здавався світ оцей

Такім похмурним і невтішним.

Хоч він любов, добро творив,

Та не усі це розуміли,

Через наклепи ворогів

Христа до страти засудили.

Ісус прийняв голгофській хрест,

Терпів наругу і страждання,

Мовчав, пізнавши зраду й смерть,

Хоч міг спинити ті знущання.

Він став заступником для нас

Перед святим Всевишнім Богом.

Яким нелегким був той час,

Що в небо нам відкрив дорогу!

Погасло сонце і пітьма

Журбою землю огорнула,

Та ніч недовго була

І у скорботі проминула.

Недільним ранком швидко в сад

Іде Марія Магдалина;

І облітає деревній град

"ХРИСТОС ВОСКРЕС!" – ця вістка дивна.

Воскрес, щоб більше не вмирать,

Щоб подолати владу пекла,

Щоб нас від смерті врятувать,

Щоб я також з Христом воскресла!

Мій шлях лежить у майбуття,

Ісус мене до неба кличе.

Він дарував мені життя

Щасливе, радісне і вічне!

