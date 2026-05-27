Один стих – и все даты в голове: репетитор придумал лайфхак для подготовки к НМТ по истории
Запомнить десятки дат по истории Украины перед НМТ - непростая задача для многих учеников. Репетитор ЗНО по истории Илья предложил необычный способ - рифмованный стих, который помогает быстро вспомнить ключевые события.
Подготовка к Национальному мультипредметному тесту часто требует не только знаний, но и эффективных способов запоминания информации, и особенно это касается истории Украины, где школьникам нужно держать в памяти десятки важных дат и событий. Репетитор ВНО по истории Илья предложил оригинальный метод, который может облегчить подготовку, в своем видео он прочитал короткий стих, объединивший ключевые исторические даты и события в один рифмованный текст.
Какие даты поможет запомнить стихотворение
Стихотворение охватывает несколько ключевых моментов украинской истории, которые традиционно встречаются в заданиях НМТ. Начинается он с 988 года – крещения Руси князем Владимиром.
Далее речь идет о 1240 году, когда монгольские войска во главе с Батыем захватили и разрушили Киев. Следующей датой является 1648 год – начало Национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого.
Также репетитор вспоминает 1654 год и Переяславскую раду, 1840 год – выход "Кобзаря" Тараса Шевченко, а также события Украинской революции 1917 – 1921 годов.
От Независимости до учебного лайфхака
Завершается стихотворение 1991 годом – провозглашением независимости Украины, что стало переломным моментом современной истории государства.
Сам текст звучит так:
"988 – помни,
Владимир окрестил тогда весь край;
1240 – Киев побили монголы,
Батый город разрушил и все себе забрал;
1648 – Хмельницкий восстал,
Целых 9 лет он свободу добывал;
1654 – Переяслав, совет,
С Москвой союз – или судьба, или расплата;
1840 – "Кобзарь" пришел к нам,
Шевченко словом поднял свой народ и класс;
1917 – 1921 – кровь и боль, и оружие,
УНР боролась – это была геройская судьба;
1991 – август – воля, флаг, пение,
Украина независимая – и народ ожил".
Такой способ обучения может стать полезным дополнением к подготовке, ведь рифмы и ассоциации нередко помогают быстрее усваивать информацию и легче воспроизводить ее во время тестирования.