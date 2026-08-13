С сентября вырастут стипендии студентов: кто сколько будет получать

В Украине увеличатся стипендии студентов. Повышение вступит в силу уже с 1 сентября.

Речь идет о различных видах стипендий. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе Украинского молодежного форума, передает "Укринформ".

Как вырастут стипендии с 1 сентября

Так, с нового учебного года минимальная академическая стипендия составит 4 тысячи гривен, повышенная – более 5 тысяч гривен. А для особых специальностей предусмотрены стипендии в размере более 7 тысяч гривен.

Зеленский также подчеркнул, что параллельно с ростом стипендий не будут увеличивать стоимость проживания в общежитиях.

Раньше было так, что повышение стипендии означало и увеличение платы за проживание в студенческих общежитиях. И в этом году мы очень хотим этого избежать,

– заявил президент.

И добавил, что уже провел ряд встреч с представителями правительства, на которых отметил, что "никаких повышений платы за общежития быть не должно, несмотря на рост стипендий".

Будут ли модернизированы общежития

Глава государства также заявил, что не совсем честно перекладывать на студентов проблемы содержания общежитий.

Существует государственная программа реновации общежитий, а также необходимы программы на уровне общин и в вузах. И для всех этих программ требуется финансирование,

– заявил он.

И добавил, что уже дал соответствующие поручения МОН и МИД.

Полный объем финансирования, потребности украинских университетов в реновации общежитий необходимо гарантированно обеспечить благодаря сотрудничеству с партнерами нашего государства,

– резюмировал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Киевская школа экономики предлагает абитуриентам возможность получить самую высокую стипендию в нашей стране. Сумма помощи – тысяча долларов ежемесячно.