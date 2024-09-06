Кабмин назначил стипендии лучшим студентам украинских вузов

Правительство Украины назначило стипендии 85 лучшим студентам ЗВО нашего государства. Они будут получать выплаты полгода.

Об этом указано в принятом распоряжении "О назначении академической стипендии Кабинета Министров Украины студентам высших учебных заведений на I семестр 2024/2025 учебного года".

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Лучшие студенты будут получать стипендию от Кабмина

Кандидатов на получение стипендии подали высшие учебные заведения. При этом согласовывать их с органом студенческого самоуправления по предложению ученого совета. Согласно предоставленным предложениям стипендии Кабинета Министров Украины назначили 85 лицам.

Назначение соответствующей стипендии одаренным студентам высших учебных заведений будет способствовать реализации государственной и молодежной политики, направленной на создание благоприятных условий для повышения жизненного уровня и материального поощрения студенческой молодежи, убеждены чиновники.

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