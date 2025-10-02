Студенты, которые получают образование в колледжах Украины, также получают стипендии. Они меньше, чем университетские.

Но их легче получить. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний "РБК-Украина", информирует 24 Канал.

Смотрите также "Кризис кадров производственных специальностей очень большой": какие специалисты нужны работодателям

Какая стипендия в колледжах?

Завгородний уточнил, что стипендия в колледжах – 1350 гривен.

Их платят из областного бюджета – области к этому относятся по-разному. Есть области, которые выделяют дополнительные средства, чтобы больше студентов могли получать стипендии. Также есть социальные стипендии. То есть многие получают стипендии из-за различных семейных обстоятельств, малообеспеченные семьи и т.д,

– говорит заместитель министра.

Интересно! Вступительную кампанию в профтехи в этом году продолжили.

При этом добавил, что студенты могут бесплатно жить в общежитиях. И многие учебные заведения предлагает бесплатное или очень дешевое питание.

И для многих родителей детей такое полное бесплатное проживание, бесплатное или дешевое питание, стипендия – это большой плюс,

– говорит он.

Но самый большой плюс, считает чиновник, в том, что овладев ту или иную профессию в колледже, можно гарантированно найти работу, гарантированно начать зарабатывать достаточно быстро, не дожидаясь окончания университета, магистратуры.

Смотрите также Популярные второй год подряд: какие специальности выбирают поступающие в колледжи

Читайте больше новостей по теме: