2 жовтня, 10:21
Легше отримати, ніж у вишах: які стипендії у студентів коледжів

Марія Волошин
Основні тези
  • Стипендія у коледжах становить 1350 гривень. Деякі області виділяють додаткові кошти.
  • Студенти коледжів можуть безкоштовно мешкати в гуртожитках, а також отримувати безкоштовне або дуже дешеве харчування.

Студенти, які здобувають освіту у коледжах України, також отримують стипендії. Вони менші, ніж університетські.

Але їх легше отримати. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній "РБК-Україна", інформує 24 Канал.

Яка стипендія у коледжах?

Завгородній уточнив, що стипендія у коледжах – 1350 гривень. 

Їх платять з обласного бюджету – області до цього ставляться по-різному. Є області, які виділяють додаткові кошти, щоб більше студентів могли отримувати стипендії. Також є соціальні стипендії. Тобто багато хто отримує стипендії через різні сімейні обставини, малозабезпечені родини тощо,
 – каже заступник міністра.

При цьому додав, що студенти можуть безкоштовно мешкати в гуртожитках. І багато закладів освіти пропонує безкоштовне або дуже дешеве харчування. 

І для багатьох батьків дітей таке повне безкоштовне проживання, безоплатне або дешеве харчування, стипендія – це великий плюс, 
– каже він.

Але найбільший плюс, вважає посадовець, у тому, що опанувавши ту чи ту професію в коледжі, можна гарантовано знайти роботу, гарантовано почати заробляти достатньо швидко, не чекаючи закінчення університету, магістратури.

