Студенти, які здобувають освіту у коледжах України, також отримують стипендії. Вони менші, ніж університетські.

Але їх легше отримати. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній "РБК-Україна", інформує 24 Канал.

Дивіться також "Криза кадрів виробничих спеціальностей дуже велика": які фахівці потрібні роботодавцям

Яка стипендія у коледжах?

Завгородній уточнив, що стипендія у коледжах – 1350 гривень.

Їх платять з обласного бюджету – області до цього ставляться по-різному. Є області, які виділяють додаткові кошти, щоб більше студентів могли отримувати стипендії. Також є соціальні стипендії. Тобто багато хто отримує стипендії через різні сімейні обставини, малозабезпечені родини тощо,

– каже заступник міністра.

Цікаво! Вступну кампанію до профтехів цьогоріч продовжили.

При цьому додав, що студенти можуть безкоштовно мешкати в гуртожитках. І багато закладів освіти пропонує безкоштовне або дуже дешеве харчування.

І для багатьох батьків дітей таке повне безкоштовне проживання, безоплатне або дешеве харчування, стипендія – це великий плюс,

– каже він.

Але найбільший плюс, вважає посадовець, у тому, що опанувавши ту чи ту професію в коледжі, можна гарантовано знайти роботу, гарантовано почати заробляти достатньо швидко, не чекаючи закінчення університету, магістратури.

Дивіться також Популярні другий рік поспіль: які спеціальності обирають вступники до коледжів

Читайте більше новин за темою: