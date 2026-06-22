"Стипендия за НМТ": кто сможет получить выплату от государства

Студенты, набравшие более 185 баллов по каждому предмету на НМТ, могут получить стипендию. Она предназначена для тех, кто будет поступать в украинские вузы.

Об этом сообщили в Фонде Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

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Что известно о "стипендии за НМТ"?

Фонд будет выплачивать студентам стипендию в размере 10 000 гривен ежемесячно в течение года. Главным условием остается сдача НМТ на 185+ баллов по каждому предмету.

В Фонде отметили, что на самом деле НМТ не так сложно сдать, а государство будет поощрять молодежь сдавать экзамены как можно лучше.

Высокий результат начинается с упорного труда. Прилагайте усилия, поступайте в украинские университеты и используйте все возможности для развития. Ваши достижения сегодня – это вклад в сильную Украину завтра,

– отметили в Фонде.

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Завершается основная сессия национального мультипредметного теста в 2026 году. Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня. УЦОЯО ежегодно публикует по две подборки материалов экзамена.

Недавно в Комитете по образованию Верховной Рады предложили изменить формулу НМТ. В частности, сократить количество предметов до трёх. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что такое решение принято не будет.

По её словам, действующая модель тестирования, несмотря на то, что она довольно сложна для абитуриентов, ведь предполагает 4-часовое целенаправленное и упорное выполнение тестовых заданий, является оптимальной, учитывая актуальные вызовы.