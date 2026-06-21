Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 Каналу, где и как можно будет ознакомиться с вариантами НМТ. Также она сообщила, когда появятся ответы.

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Где и как можно будет ознакомиться с вариантами НМТ

Вакуленко рассказала, что УЦОЯО ежегодно публикует по две подборки материалов НМТ.

Например, прошлогодние, 2025 года, подборки есть в отчете о результатах НМТ 2025 года. И там мы размещаем всю статистику по каждому заданию, которое использовалось в НМТ,

– отметила она.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

И добавила, что, кроме этого, эти варианты также публикуются в качестве тренировочных. Поэтому потенциальные участники тестирования могут использовать их для подготовки к экзамену.

И в этом году поступим точно так же: к 1 сентября у нас будут все эти материалы. Тетрадь мы опубликуем полностью, со всеми ответами,

– подытожила руководительница Центра.

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Что известно о НМТ в 2026 году?