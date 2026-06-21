Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, де і як можна буде ознайомитися з варіантами НМТ. Також повідомила, коли будуть відповіді.
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Де і як можна буде ознайомитися з варіантами НМТ
Вакуленко розповіла, що УЦОЯО публікує щорічно по дві добірки матеріалів НМТ.
Наприклад, торішні, 2025 року, добірки є у звіті про результати НМТ 2025 року. І там ми розміщуємо всю статистику кожного завдання, яке використовували в НМТ,
– зазначила вона.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
І додало, що, окрім цього, ще розміщують ці варіанти як тренувальні. Тож потенційні учасники тестування їх можуть використовувати для підготовлення до оцінювання.
І так само цього року зробимо: до 1 вересня матимемо всі ці матеріали. Зошит оприлюднюємо повністю, з усіма відповідями,
– резюмувала очільниця Центру.
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Що відомо про НМТ у 2026 році?
- Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
- Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
- Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
- Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ не лише 2026 року, а й 2023, 2024, 2025 років.
- Місце, дату та час проведення НМТ варто шукати у персональних запрошеннях, розміщених у персональних кабінетах учасників НМТ.